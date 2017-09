Comunità Giovanile in festa… senza far rumore

Nel museo del tessile (inserita in galleria)

«Molti di voi pensavano che non si organizzasse la consueta, annuale festa? Ebbene, si sbagliavano! Per il 28° anno consecutivo, Comunità Giovanile allieterà le vostre serate con musica, cultura, cibo e birra. Il tutto sarà… senza far rumore!»

L’appuntamento è all’area feste del Museo del Tessile (ingresso da via Galvani) per quattro giorni di grande divertimento, da giovedì 21 a domenica 24 settembre.

Perché senza far rumore? «Abbiamo scelto questo slogan per l’evento. “Senza far rumore” è infatti il titolo del libro che verrà presentato da Riccardo Castiglioni, orgoglio bustocco, sabato 23. Ironia della sorte, le polemiche che hanno accompagnato l’uscita del libro hanno creato solo parecchio rumore, lo stesso rumore che negli ultimi anni ha cercato di ostacolare la vita serale a Busto, rea di causare eccessivo fracasso! (qualcuno si ricorderà in particolare modo i polveroni sollevati in occasione degli eventi al tessile..). Abbiamo perciò deciso, di partire con un pizzico di goliardia rubando a Riccardo il suo titolo e il suo tempo, dato che sabato 23 dara lui inizio alla giornata della FESTA 2017 parlando insieme a Matteo Tosi del suo libro, presso la sala conferenze del Museo».

Ospite d’onore per la serata inaugurale sarà invece Blaze Bayley, ex voce degli Iron Maiden. Con lui, altri grandi gruppi come Exilia, Nanowar of Steel e Antani Project vanno a completare il cartellone musicale degli headliner per i quattro giorni.

Apertura cancelli: ore 18:30; inizio concerti: ore 21:00.Cucina operativa dalle ore 19:00 e, novità di questa edizione, saranno disponibili anche piatti di cucina vegana.

Il programma completo:

Giovedì 21 settembre:

– Ore 21:00, BLAZE BAYLEY feat. Thomas Zwijsen & Anne

Bakker

Venerdì 22 settembre:

– Ore 21:00, EXILIA + ALCHEMICAL CONNECTION + RIDEOUT

Sabato 23 settembre:

– Ore 18:00, presentazione con l’autore del libro “Senza far rumore” di Riccardo castiglioni;

– Ore 20.30 , esibizione di arti marziali a cura di COMBAT SOUL

– A seguire, NANOWAR OF STEEL + LONGOBARDEATH + CONSTRAINT

– Domenica 24 settembre:

– Ore 12.30 , cinghialata – pranzo interamente a base di carne di cinghiale ma non solo (prenotazioni via sms o wa al n. 349-3163281)

– Ore 21:00 , ANTANI PROJECT + FESTHOUSE ROCK BAND