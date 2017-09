Con lo chef Rugiati la Cooperazione ha più gusto

Si è svolta all’insegna dell’amicizia e della cucina territoriale, l’edizione 2017 della Giornata Europea della Cooperazione, ospitata quest’anno al Centro congressi Ville Ponti di Varese.

L’evento varesino si inserisce tra le centinaia di iniziative organizzate in tutta Europa dalla Commissione europea e dai programmi di cooperazione per sensibilizzare le aree di confine sul ruolo svolto dalla’Unione per migliorare le condizioni di vita delle aree di frontiera di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, provincia di Bolzano e dei cantoni Grigioni, Ticino e Vallese.

Ospite e conduttore della giornata varesina lo chef Simone Rugiati che ha guidato due squadre miste composte da ragazzi selezionati tra i migliori istituti alberghieri dell’area di cooperazione, impegnati in una sfida che ha riempito la sala di Villa Andrea di profumi deliziosi.

Le due squadre hanno realizzato una ricetta con l’utilizzo di prodotti tipici delle diverse aree di cooperazione, illustrandone caratteristiche, origini e storia in uan chiave di valorizzazione del territorio.

Lo chef Simone Rugiati ha intrattenuto il pubblico con interessanti consigli su come cucinare correttamente i diversi prodotti utilizzati dai ragazzi e su come ridurre gli sprechi utilizzando gli avanzi che normalmente vengono scartati nella preparazione dei cibi.

Tante le autorità italiane e svizzere che hanno partecipato all’evento. A fare gli onori di casa l’assessore regionale Francesca Brianza, delegata ai rapporti tra Lombardia e Confederazione elvetica.

Si è parlato anche delle buone pratiche del progetto Green School e in conclusione della mattinata tutti hanno potuto assaggiare durante il buffet i piatti realizzati in diretta dagli studenti, ma anche il Piatto della Cooperazione preparato da Simone Rugiati utilizzando quanto avanzato dalla sfida culinaria.