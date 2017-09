Concerto alla chiesa del Carmine

L'organo Mascioni nella chiesa di Verghera (inserita in galleria)

Sabato 2 settembre alle ore 21 al Santuario Madonna del Carmine l’organista Irene De Ruvo e il violinista Gian Andrea Guerra daranno vita ad un concerto, suonando uno organo del 1857.

«Ringrazio lo studioso Manzin che si è impegnato in tutti questi anni a riportare fruibili più di novanta organi. – commenta l’Assessore alla Cultura Pier Marcello Castelli – Le sue pubblicazioni sono veramente fonte culturale preziosa come, del resto, la rassegna stessa. Invito tutti domani sera a partecipare ad un’occasione unica per apprezzare la buona musica».

Gli “Antichi organi 2017″ domani sera fa tappa a Luino con inizio alle ore 21 presso il Santuario del Carmine. Lo studioso Mario Manzin ha proposto anche quest’anno un cartellone di grande pregio che valorizza il patrimonio artistico-culturale del territorio del Varesotto.

L’occasione sarà gradita per apprezzare la bravissima organista Irene

De Ruvo con il violinista Gian Andrea Guerra.