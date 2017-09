Conclusi i lavori alla primaria Pedotti

Foto varie

Nuove tende ignifughe, il pavimento della palestra completamente rinnovato con materiali adeguati alle nuove normative, l’atrio centrale a cui sono stati asportati gli elementi in legno e sostituiti con pannelli ignifughi: questo l’elenco dei lavori compiuti dal Comune di Luvinate durante l’estate all’interno della scuola primaria “C. Pedotti” per renderla ancora più sicura.

Senza dimenticare la fornitura di nuovi arredi per creare un laboratorio artistico. Il tutto per un totale di oltre 40.000 euro. “Crediamo molto nella nostra scuola” – afferma il consigliere con delega alle politiche educative, Nicolò Conti – “e cerchiamo di fare il possibile per permettere a bambini, insegnanti e personale ATA di lavorare in un ambiente accogliente, funzionale e, soprattutto, sicuro”.

Sono le novità per il nuovo anno scolastico comunicate dall’amministrazione comunale che aggiunge: