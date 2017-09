Concorso Malto Gradimento, vince la “Hoppy Saison”

La sesta edizione di Malto Gradimento

Arriva da Pesaro la birra vincitrice della sesta edizione del Concorso Malto Gradimento, organizzato dal nostro blog dedicato al mondo di malti e luppoli.

A trionfare è stata infatti la “Hoppy Saison” realizzata dal marchigiano Donato Graziano che succede così al malgessese Nicolò Binda sull’albo d’oro della manifestazione e che si aggiudica l’ambito primo premio: produrre cioè la birra vincitrice sull’impianto professionale del birrificio artigianale “The Wall” di Venegono Inferiore.

Al secondo posto i cittigliesi Luca Soffiantini e Gianluca Salina con la dunkel bock “39-46″, terzo posto ex aequo per la “dAPAura” dei cardanesi Avolio, Loreni e Borsani e per la “Mr. Old” del golasecchese Simone Vecchio.

Le degustazioni della giuria e la premiazione si sono tenute all’interno della festa “Morosoccer” a Morosolo.

