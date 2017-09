Confermato: “Meningococco C” per il ragazzino ricoverato a Monza

Foto varie

«In merito al ragazzo di 13 anni residente a Robecco sul Naviglio ricoverato in rianimazione il 27 mattina all’Ospedale di Magenta in condizioni critiche, è stata confermata una sepsi da Meningococco di tipo C. In seguito all’aggravarsi delle condizioni nel pomeriggio di ieri e’ stato predisposto il trasferimento al San Gerardo di Monza dove è ancora ricoverato in gravissime condizioni”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia in merito al ragazzo attualmente ricoverato in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza.

PROFILASSI – «Sono già stati sottoposti a profilassi – ha spiegato l’assessore – i contatti stretti del ragazzo: 3 familiari e 9 amici. I compagni di classe e i docenti del ragazzo frequentante la 1° superiore dell’Istituto tecnico industriale Alessandrini di Abbiategrasso, sono già stati informati da Ats Milano e saranno sottoposti a profilassi antibiotica presso il presidio Ats di Abbiategrasso che si trova a pochi metri dalla scuola. Nella mattinata di oggi si terrà anche un incontro informativo con la direzione scolastica e i genitori della scuola».

VACCINAZIONI AGEVOLATE – «Esattamente come abbiamo fatto negli altri casi che si sono verificati all’interno di istituti

scolastici – ha concluso il titolare regionale della Sanità – offriremo la vaccinazione a tappeto per tutti gli studenti

dell’istituto coinvolto. Nei prossimi giorni verra’ comunicato il programma agevolato che l’Ats di Milano sta organizzando con l’

Asst Ovest Milanese».