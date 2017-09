Consiglio comunale segreto, le puntualizzazioni del sindaco

Dopo la cronaca di ieri in cui veniva relazionato l’ultimo consiglio comunale di Azzio, il sindaco del paese, Davide Vincenti, torna sul tema con alcune puntualizzazioni, in una nota che riportiamo di seguito.

“In relazione all’articolo oggi pubblicato sul Vostro apprezzato giornale on-line, in qualità di Sindaco del Comune di Azzio, devo rimarcare che lo svolgimento in forma non pubblica di sedute del Consiglio comunale si rende doveroso ogni qualvolta debbano essere trattate questioni che hanno ad oggetto specifici soggetti. In tal caso, nient’affatto infrequente, la segretezza della seduta costituisce una imprescindibile garanzia per tali soggetti.

Quanto al merito della questione affrontata nel Consiglio comunale, debbo mantenere il necessario riserbo, trattandosi di vicende poste all’attenzione dell’Autorità giurisdizionale”.