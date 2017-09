Conte: “Val Lagarina, il centrodestra non fece nulla”

Riceviamo e pubblichiamo

Correva l’anno 2006 quando io e l’attuale segretario di Forza Italia Roberto Leonardi sedevamo nel Consiglio di circoscrizione 5 (San Fermo, Valle Olona, Belforte) del Comune di Varese.

Più e più volte da esponenti di opposizione di quel consiglio si sollevarono denunce e richieste per porre un rimedio alla incresciosa situazione di via Vallagarina, rimaste purtroppo sempre desolatamente inascoltate”.

Per i successivi 10 anni ben due Giunte sostenute da Lega Nord e Forza Italia hanno governato la città senza nemmeno provare a dare una qualche risposta alle legittime richieste dei residenti di via Vallagarina.

Evidentemente (e per dirlo prendiamo per buone le medesime parole oggi usate da Forza Italia) i forzisti, per almeno un decennio, hanno dato prova di saper fare politica forse, ma non certo di essere in grado di amministrare se oggi, nel 2017, ad ogni pioggia certe drammatiche situazioni si ripetono sotto i nostri occhi.

Trovo pertanto stucchevole l’intervento odierno di un centro destra che solo ora sembra scoprire i problemi del quartiere Belforte e, con notevole faccia tosta, riesce perfino a darne la colpa alla nuova Giunta Galimberti. Sia questo intempestivo e avventato attacco la prova di come le ex forze di governo stiano strumentalizzando tanti temi trasformandoli in bassa propaganda politica.

Stia pur tranquillo Leonardi. Questa amministrazione è ben consapevole dei problemi di via Vallagarina così come di tante altre criticità frutto di anni di cattiva amministrazione ed ha tutte le intenzioni di intervenire per risolvere gradatamente tanti dei problemi ereditati.”