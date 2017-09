Conti bloccati alla Lega: Salvini: “Non si può imbavagliare un partito”

La procura di Genova ha bloccato i beni e i conti correnti di importanti federazioni della Lega Nord. Lo ha annuncato il segretario della Lega Nord Matteo Salvini che ha convocato una conferenza stampa nella giornata di giovedì 14 settembre e ancora oggi venerdì 15 settembre.

Si tratterebbe di una misura cautelare conseguente alla sentenza di poche settimane fa nei confronti di Umberto Bossi e dell’ex tesoriere del Partito Francesco Belsito.

Salvini ha parlato di “attacco alla democrazia” spiegando che tutto è determinato da “400mila euro presunti utilizzati da Bossi, i suoi figli e Belsito”.

“Domenica a Pontida – ha detto oggi il segretario alla Radio – faremo scelte impegnative, che non si ricordano nella storia del Dopoguerra”. “Non si può permettere che in uno Stato di diritto qualcuno venga imbavagliato. Senza uno straccio di foglio in mano bloccano un partito, su decisione di un singolo giudice. Cercano di toglierci dai giornali, dalle tv, dalle radio, dal Parlamento. Ma neanche in Turchia. Qui siamo alle toghe ultra-rosse. Venite domenica a Pontida, sarà una giornata molto particolare”.