Continua la prevendita della stagione teatrale

sipario teatro generica

Continua la prevendita degli abbonamenti con prelazione della Stagione Teatrale Comunale 2017-2018. Il Comune di Luino fa sapere che a tal proposito,​ per tutti coloro che desiderano abbonarsi alla stagione teatrale e non l’hanno mai fatto in precedenza, dal 2 ottobre fino al 18 ottobre presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Luino sarà possibile effettuare il pagamento. Prosegue sino al 2 ottobre l’opportunità esclusiva di rinnovare l’abbonamento.

Info sul sito del Comune di Luino.