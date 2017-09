Controlli in macelleria: sequestrate 19 carcasse d’agnello

Foto varie

Sono state sequestrate dai veterinari dell’ex Asl 19 carcasse di agnello prive dei necessari documenti che ne attestassero la tracciabilità.

L’operazione, realizzata alla presenza dei carabinieri, è stata messa a segno negli ultimi giorni al termine di un controllo realizzato in diversi punti vendita di carni in città.

Non sono state rilevate particolari irregolarità tranne che in un’attività. In un caso il proprietario non ha saputo fornire i necessari documenti sulla provenienza di alcune carcasse di agnello che era prive anche della marchiatura prevista dalla normativa.

Così l’Ats ha realizzato il sequestro per chiarire da dove provengano gli agnelli e soprattutto in quale contesto siano stati macellati.

Il titolare rischia ora pesanti sanzioni.