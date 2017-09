Convergenze Last Party? Sabato una giornata di eventi

Convergenze Last Part

Sabato 16 settembre 2017, tra gli spazi del punto vendita di Varese di COOP Lombardia, main sponsor di progetto, e nella splendida cornice dei giardini di Villa Toeplitz e del Tennis Bar, si terrà Convergenze Last Party?, la festa per la conclusione del progetto Convergenze, che dal 2014 vede il lavoro di rete di dodici realtà associative del territorio con l’obiettivo di creare un network culturale della Città di Varese.

Grazie al finanziamento di Fondazione Cariplo ed al sostegno di Coop Lombardia durante gli ultimi tre anni sono stati piantati alcuni importanti semi, coltivati con dedizione e passione dalle associazioni culturali e cooperative sociali che hanno accettato la sfida di partecipare al progetto sperimentale nel 2013.

Sabato 16 settembre sarà l’occasione per vedere quali fiori sono sbocciati e quali frutti sono nati, quali rami nuovi sono spuntati, quanto alto, robusto e rigoglioso è diventato l’albero, immagine che ha accompagnato la comunicazione del progetto in questi anni. Sarà il momento per guardarsi alle spalle, ripercorrere quanto costruito insieme e per fare un bilancio in previsione del futuro. Sarà anche – e soprattutto- una festa per il pubblico che ha seguito gli eventi della rete negli ultimi tre anni.

Il programma della giornata avrà inizio alle 11 alla COOP di Varese c/o Spazio Scopri COOP con l’incontro pubblico “Ripartenze. Reti culturali, buone pratiche e territorio” con Enzo Laforgia, Consigliere Comunale del Comune di Varese Maurizio Ampollini, Direttore CESVOV e Presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto Officine Culturali di Gallarate, Fulvio Fagiani, Auser Stefano Beghi, Karakorum Teatro e altri esponenti del panorama culturale locale a cura della rete Convergenze Aperitivo a cura di Coop Lombardia .

Dalle ore 14 alla COOP di Varese c/o Giardino adiacente si terrà il laboratorio di animazione teatrale per bambini “Mostri in mostra”, a cura di Progetto Zattera Teatro Varese. Dalle 17 concerto dei GOSPEL FLASHMOB , ovvero incursione del coro Greensleeves Gospel Choir tra le corsie e i carrelli della spesa, a cura di Solevoci . Dalle 19 invece, l’appuntamento è al Tennis Bar Villa Toeplitz per il Party Finale (in caso di pioggia disponibile spazio al coperto). In concerto l’indie pop dei Vugly e aperitivo con dj set a cura di “Black & Blue Festival”.

Dalle 21 invece, ”The Winner Is” CORTISONICI 2015-2017 con la proiezione dei cortometraggi vincitori dei premi della giuria critica e del premio del pubblico delle ultime 3 edizioni di Cortisonici Festival, a cura di Filmstudio ’90 e Cortisonici Varese . A seguire Dj Set.

In caso di maltempo gli eventi previsti al supermercato COOP si svolgeranno al coperto, mentre gli eventi previsti al Tennis Bar Villa Toeplitz si svolgeranno in una tensostruttura al chiuso.

Il percorso di Convergenze

Dopo la vittoria del bando “Valorizzare le attività culturali come fattore di sviluppo delle aree urbane” di Fondazione Cariplo, il progetto è stato presentato alla cittadinanza nel novembre 2014 con Convergenze Opening Day, momento di presentazione ufficiale che si è svolto al Cinema Teatro Nuovo di Varese, uno dei luoghi per eccellenza della cultura varesina

Tre i festival culturali realizzati in estate per la Città di Varese: la prima edizione di Convergenze Festival nel 2015 all’interno del Parco Mantegazza e tra le sale del Castello Di Masnago (il video di Luca Morselli: http://bit.ly/22okIH8) che ha visto tra i tanti ospiti Davide Van Der Sfroos, Alessandro Bergonzoni, Bombino, Frankie Hi-Nrg e Meg; la seconda edizione del festival nel 2016 ai Giardini Estensi di Varese, che ha avuto tra i molteplici protagonisti Dente, Guido Catalano, Heymoonshaker, Perturbazione con Andrea Mirò (il video: http://bit.ly/2kAEepr).

Infine il recente Convergenze, il festival lungo un’estate, da giugno a settembre, tre mesi ininterrotti di iniziative culturali ai Giardini Estensi di Varese, nel centro cittadino, nei quartieri periferici con Movie Rider, nei parchi e al Tennis Bar di Villa Toeplitz: 20 Suonati Festa per i 20 anni della Cooperativa Sociale NATURart, Solevoci Festival – In Canto a Varese, Cine Bici Festival, Esterno Notte, Una notte da Favola di Progetto Zattera Teatro, Varese Summer Soul con Varese Gospel Festival e Black & Blue Festival, Viva Mag Day. Il catalogo completo è consultabile su http://bit.ly/2q7UNMC.

Oltre alle rassegne di cinema e teatro realizzate tutto l’anno (Filmstudio ’90 con Spazio Cinema, Un Posto nel Mondo, Di Terra e Di Cielo, Cinema Ragazzi, Note di Scena, Sound & Motion Pictures, Movie Rider; ARCI Ragtime con Gocce; Progetto Zattera Teatro Varese con Impronte), nel 2016 la rete ha sperimentato anche Convergenze Day una maratona culturale della durata di 12 ore che ha coinvolto tutti i luoghi gestiti dalle associazioni di Convergenze – dall’Accademia Solevoci al Teatro “Gianni Santuccio”, dalle Cantine Coopuf al Tennis Bar Villa Toeplitz alla Coop di Varese .

Per informazioni:

info@convergenzevarese.it

hello@iamoftheidea.com (Anna Manicone, segreteria organizzativa)

Facebook: Convergenze Varese

Convergenze è un network culturale creato grazie ad il contributo di Fondazione Cariplo ed il sostegno di Coop Lombardia. La rete è formata da Arci Varese, Filmstudio ’90, Centro Gulliver, ATL, Cortisonici Varese, Rag Time, Associazione Solevoci, Cooperativa Sociale NATURart con Notturno Giovani, Progetto Zattera Teatro, Coopuf Iniziative Culturali, aps Black & Blue, aps 451 – Viva Mag. #ConvergenzeLastParty? #ConvergenzeVarese.