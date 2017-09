Conversazioni al Sacro Monte con Marco Magnifico

marco magnifico fai

L’Associazione Amici del Sacro Monte, nell’ambito della programmazione delle “Conversazioni 2017 a Santa Maria del Monte” nella Sede dell’Associazione Amici del Sacro Monte in via del Ceppo n. 5 ha organizzato una conferenza per il prossimo 30 settembre alle 15.30.

Ospite sarà Marco Magnifico, vice presidente escutivo di Fai – Fondo Ambiente Italiano.

Il titolo dell’incontro è “Il Varesotto del FAI: un circuito, 6 monumenti“