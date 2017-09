Convocazioni mondiali, ci sono cinque varesini

foto varie di canottaggio

Tutti promossi, i cinque varesini che qualche settimana fa erano stati invitati per il collegiale di Piediluco dalla nazionale azzurra del remo. La Federcanottaggio ha reso noti oggi i convocati per i prossimi mondiali di Sarasota (USA) che si disputeranno tra domenica 24 settembre e domenica 1 ottobre. Ancora una volta la chiamata azzurra ha confermato la bontà della scuola nostrana, consegnando il pass a ben cinque atleti.

IL “CAPITANO”

Il nome più rilevante, in questo momento, è Andrea Micheletti: il peso leggero di Ispra, cresciuto a Gavirate e ora alle Fiamme Oro, è l’unico dei nostri atleti ad avere già una presenza alle Olimpiadi, visto che i vari Luini, Frattini e Bertolasi si sono ritirati. Per questo lo consideriamo il “capitano” della Contea dei Laghi.

A Sarasota Micheletti cambierà barca rispetto ai grandi appuntamenti passati: il 26enne non gareggerà più sul doppio leggero (appannaggio di Oppo e Ruta) bensì sul quattro di coppia insieme ad altri azzurri di primo piano: Matteo Mulas, Catello Amarante e Martino Goretti.

GEMELLE ROSSOBLU’

In campo femminile a Sarasota ci sarà un equipaggio interamente nostrano, gaviratese per la precisione. Il due senza senior femminile sarà affidato a Ilaria Broggini e Veronica Calabrese, stelline della società rossoblu e cresciute accanto fin dalle categorie giovanili (anche se Broggini ha iniziato a Corgeno). Primo appuntamento con un mondiale senior per le due classe 1995 che vantano già medaglie iridate a livello junior: per ora sono chiamate a fare esperienza ma il futuro può essere loro.

EVOLUZIONE FEDERICA

Tra i pesi leggeri femminili sarà di nuovo agli scalmi azzurri Federica Cesarini, altro prodotto di gran qualità del vivaio della Canottieri Gavirate. La 21enne nata a Cittiglio (e già sul podio nei mondiali U23 2016 e 2017) prosegue la sua evoluzione: dopo aver sperimentato il singolo e il doppio, in Florida sarà a bordo del quattro di coppia. Con Cesarini, ora tesserata anche per le Fiamme Oro, remeranno Asja Maregotto, Paola Piazzolla e Giovanna Schettino.

VARESINO AL TIMONE

Il più giovane della spedizione è Riccardo Zoppini, 17 anni, tesserato per la Canottieri Varese. Riccardo non sarà ai remi ma è stato chiamato per un ruolo delicato e di responsabilità, quello del timoniere: comanderà infatti il “due con” (la barca che fu dei fratelli Abbagnale e Peppiniello Di Capua) formato da Jacopo Mancini e da un altro Abbagnale, Vincenzo, il figlio di Giuseppe incappato in una sospensione per mancati controlli antidoping prima delle Olimpiadi.