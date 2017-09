La comunità piange i suoi cari

.

“Se un uomo non ha ancora scoperto qualcosa per cui morire non ha ancora iniziato a vivere” (Martin Luther King)

Nel mese di agosto Varesenews ha salutato tante persone che hanno lasciato nel cuore di chi ha voluto loro bene un grande vuoto.

Ricordi di affetto sono stati lasciati per Fanny Lazzari, Silvana Ghielmi, Lidia Franceschini, Anna Pastore, Olivio Gernetti, Csaba Jako, Lorenzo Facchinetti, Orazio Perotti, Tiziana Cogni in Mina, Velia Broggini, Maria Gemma, Egle Orioli, Adorno Papesso, Nicolino Spanu, Paolo Martinenghi, Daniele Ventura, Emilio De Bernardi, Severina Rossi.

Loro sono solo alcune tra le persone che nel mese di agosto hanno lasciato la vita terrena e che adesso vivranno per sempre nella memoria di chi ha voluto loro bene. Li trovate nella pagina necrologie di Varesenews e per tutti c’è la possibilità di lasciare un ricordo.