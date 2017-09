Coppa Bernocchi, le strade chiuse a Legnano

coppa bernocchi 2013 modolo apertura

Dopo l’ordinanza di chiusura delle scuole per il passaggio della 99^ Coppa Bernocchi, arriva quella per la chiusura delle strade. Si comincia alle 8 di giovedì 14 settembre (e fino alle 12,30) con il divieto di circolazione su Largo Tosi (qui, fino alle 10, è consentito il transito dei mezzi pubblici), via Crispi, via Verdi e via Europa.

Dalle 11 e fino al passaggio della corsa, sarà vietata la circolazione in Piazza IV Novembre, corso Italia, Piazza Monumento, Piazza del Popolo, via Venegoni (da Piazza del Popolo a va Genova), Piazza Vittorio Veneto, via XX Settembre. Dalle 15 e fino al passaggio della corsa saranno chiuse al traffico veicolare via Dell’Acquarella, via Picasso, via Saronnese, via Locatelli, corso Sempione e viale Toselli. Dalle 7 alle 12,30 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli (ad eccezione di quelli al seguito della gara ciclistica) in piazza Europa, largo Tosi e Piazza I° Maggio (solo nel lato asfaltato, dalle 15 del 13 settembre).

Dalle 10 alle 17, invece, sarà vietata la sosta con rimozione forzata (anche in questo caso ad eccezione dei veicoli al seguito della corsa) in via Renato Cuttica, da viale Gorizia a viale Toselli. Infine, dalle 6,30 alle 19 è istituito il restringimento della carreggiata per i lavori di montaggio e smontaggio del palco per le autorità, giornalisti e addetti alla corsa in via Toselli, nel tratto da via Cuzzi a via per San Vittore Olona.