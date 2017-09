“Coppa Favini”, un’edizione di respiro europeo

Luino, la Coppa Lino Favini 2014 (inserita in galleria)

È stata presentata la 14a Coppa Lino Favini di vela, la grande regata dedicata a imbarcazioni di classe Melges 24 che colorerà le acque del Lago Maggiore dal 13 al 15 ottobre prossimi.

La manifestazione sarà organizzata come di consueto dall’Associazione Velica Alto Verbano (AVAV) sarà valida come quarto e ultimo evento del Circuito Italiano 2017 e come sesto appuntamento del Circuito Europeo 2017. La Coppa Favini inoltre sarà anche decisiva per l’assegnazione del titolo svizzero per i Melges 24.

«La regata intitolata a mio padre sta diventando una classica di fine stagione, come speravamo quando abbiamo dato vita a questo appuntamento - spiega Flavio Favini, figlio di Lino e grande campione velico a livello internazionale – Anche quest’anno avremo una buona partecipazione internazionale con tanti equipaggi svizzeri impegnati per il proprio campionato e diverse imbarcazioni provenienti da tutta Europa. Il nostro intento è che l’AVAV e Luino rimangano, come lo è stato per tanti anni in passato, un punto di riferimento per la vela internazionale e sono contento che la classe Melges 24, la mia preferita, continui a dimostrarci di appezzare le nostre regate».

La gara si disputerà su tre giorni di regate e prevede la partecipazione di una trentina di scafi: ci saranno le attese “Taki” di Marco Zammarchi e Niccolò Bertola, “Maidollis” di Carlo Fracassoli con il luinese Giovanni Ferrari, “Altea” del verbanese Andrea Racchelli e altre imbarcazioni pronte a darsi battaglia sulle acque del Maggiore.

Il Melges 24 è classe nata nel 1992 grazie ai progettisti Reichel&Pugh, costruita dal cantiere Melges Performance Sailboats negli USA. La classe italiana nasce ufficialmente nel 2004. La manifestazione organizzata dall’AVAV, club attivo nell’organizzazione di regate fin dalla sua fondazione nel 1938, può contare sul sostegno della Varese Sport Commission e della Camera di Commercio di Varese, sul patrocinio del Comune di Luino e sul supporto di Gottifredi Maffioli, Trac Trac, Liberty Home Decoration e Nauticaluino.