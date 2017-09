Coppa Italia, il Varese pesca il Mantova

I biancorossi vincono soffrendo contro la Pro Sesto. 4-3 il risultato finale in un Franco Ossola vuoto

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato nel pomeriggio di venerdì 22 settembre gli accoppiamenti dei trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D.

Il Varese giocherà al “Franco Ossola” mercoledì 4 ottobre- l’orario indicato per ora è quello delle 15.00 – contro il Mantova.

La squadra virgiliana non sta passando un buon momento in campionato. Nel Girone C è ancora ferma a quota zero punti e l’aria intorno allo stadio “Martelli” è decisamente pesante.