Corgeno e Arolo: una poltrona per due ai Tricolori

foto varie di canottaggio

I padroni di casa della Canottieri Corgeno e gli atleti della Canottieri Arolo sono stati i grandi protagonisti dei campionati italiani di canottaggio a sedile fisso disputati nel fine settimana sulle acque del lago di Comabbio.

Oltre 500 i vogatori in gara per 33 società presenti a partire proprio dalla Corgeno che ha ottenuto il successo nel medagliere grazie ai sei ori conquistati e ha vinto anche la classifica generale per club della manifestazione con 81 punti. A fare il controcanto ai vergiatesi è stata la Canottieri Arolo, capace di ottenere cinque titoli e di aggiudicarsi l’ambito Trofeo Sinigaglia, assegnato alla società più forte nella categoria senior.

Anche gli altri trofei per società sono andati alle due formazioni varesotte: la società del presidente Marchettini ha alzato al cielo anche il Trofeo Simonetta (classifica femminile), la classifica Elba, il Trofeo Leoni (Juniores) e il Trofeo Tosti; il club diretto da Davide Ferretti invece ha centrato la classifica Jole.

Per quanto riguarda l’elenco dei titoli, dopo Corgeno (6) e Arolo (5) ci sono i tre di Aurora Blevio, Aldo Meda Cima e Osteno, i due di Dario Schenone Foce e Germignaga. Un titolo anche per Falco Rupe Nesso, Sport Club Renese, Club Sportivo Urania, Sportiva Murcarolo, Plinio Torno e Tremezzina.

Le regate valide per il tricolore sono anche state trampolino di lancio per 41 esordienti e per una bella schiera di veterani.

I TITOLI VARESOTTI

Canottieri Corgeno

Singolo Junior: Giulia Mignemi

2 di coppia femminile: Deborah Battagin, Alice Di Salvo, tim. Silvia Ciura

2 di coppia Allieve: Giodi Maria Carolo, Elisa Marcon

4 di coppia femminile: Elisa Stranges, Deborah Battagin, Giulia Mignemi, Alice Di Salvo (tim. Silvia Ciura)

4 di coppia Cadetti: Cristian Bertesago, Edoardo Caramaschi, Pietro Menzago, Thomas Oulji (tim. Marco Chiaravalli)

2 di coppia Cadette: Chiara Marcon, Martina Torregrossa.

Canottieri Arolo

4 di coppia Juniores: Philipp Gautsch, Diego Fattoretto, Alessandro Ramoni, Francesco Mussida (tim. Sophia Tirelli)

Singolo Ragazzi: Matteo Pedron

4 di punta Senior: Danilo Perilli, Matteo Sturaro, Christian Biolcati, Francesco Lalicata (tim. Sophia Tirelli)

4 di punta Junior: Alessandro Ramoni, Matteo Pedron, Diego Fattoretto, Philipp Gautsch (tim. Tirelli)

4 di coppia: Matteo Sturaro, Alexis Binda, Christian Biolcati, Guido Maria Ciardi (tim. Tirelli)

Canottieri Germignaga

2 di punta: Sonia Porcelli, Greta Banfi (tim. Laura Meneghini)

2 di coppia Cadetti: Christian Ferla, Enrico Bouhei

Sport Club Renese

Elba allieve: Aurora Spirito

Cerro Sportiva

2 di coppia Veterani: Luca Frigo, Daniele Mezzanotte (tim. Marco Frigo)