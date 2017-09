Corriere della droga ansiosa, vede i carabinieri e piange

Immagini di carabinieri

Quando la macchina dei Carabinieri si è accostata alla loro, lei è scoppiata a piangere. “Un chiaro messaggio di aiuto” hanno pensato i due militari che quindi hanno deciso di intervenire e fermare la coppia. Solo che in questo caso la violenza non c’entrava nulla, di mezzo c’erano 30 chili di cocaina e una donna un po’ troppo emotiva.

Tutto è successo sabato in viale Fulvio Testi a Milano. E’ notte e una coppia a bordo di una Opel si ferma ad un semaforo rosso. Stessa cosa fa una pattuglia di Carabinieri -che si affianca all’auto- ed è in quel momento che la donna inizia a piangere. Un pianto che non si interrompe e che quindi inizia ad insospettire i militari, che decidono di procedere ad un controllo.

Prima di tutto nella sua borsa sono stati trovati 1.700 euro, una cifra che la donna non ha saputo giustificare. La coppia è quindi stata portata in caserma e nella loro auto sono stati scoperti due vani all’interno dei quali sono stati trovati 28 panetti di cocaina per un peso complessivo di 30 chili. La coppia -due 37enni di origini albanesi, incensurati- è così finita in manette.