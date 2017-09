Corsi serali di lingue al Liceo Sereni

corsi di lingue straniere

Come ormai da tradizione, l’Associazione Amici del Liceo di Luino, in collaborazione col Liceo Scientifico “V. Sereni”, anche quest’anno organizza corsi serali di lingue, aperti a tutti. Quest’anno sono previsti corsi di tedesco, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo, tutti tenuti da insegnati qualificati.

I corsi si terranno presso il Liceo di Luino (Via Lugano 24) e avranno inizio a partire da lunedì 16 ottobre. Come gli scorsi anni, saranno organizzati in due moduli: un primo modulo di 15 lezioni e un secondo di 10 lezioni; ogni iscritto potrà decidere se fermarsi al primo modulo o seguirli entrambi.

Ogni lezione ha una durata di un’ora e mezza (senza intervallo) e un costo di 12 euro, per un totale di 180 euro per il primo modulo e di 120 per il secondo (i prezzi sono fissi da molti anni).

La riunione introduttiva con i docenti in cui verranno illustrate le modalità di svolgimento e si decideranno i giorni della settimana in cui si terranno i corsi sarà sabato 14 ottobre alle 15.00 presso l’aula magna del Liceo “V. Sereni” di Luino (ingresso da via Menotti), momento nel quale si decideranno insieme i giorni e gli orari delle lezioni.

Per informazioni e adesioni, telefonare al numero 3474460301(Nunzio Mancuso, responsabile dei corsi), oppure inviare una mail a info@amiciliceo.it e consultare il sito www.amiciliceo.it