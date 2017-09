Così si ricomincia dopo le fiamme. “Grazie a chi ci sta vicino”

crenna generiche generica

Grande rabbia, incredulità, senso di impotenza. Queste le emozioni di Alessandro Della Valle e Sergio Gariani, i due titolari del Carrefour Express di Crenna sopra il quale è divampato – nella notte di domenica 3 settembre – l’incendio (doloso, vedi qui) che ha devastato la palestra di Michela Carbone.

«Vogliamo ringraziare prima di tutto la comunità per le numerose chiamate ai Vigili del Fuoco, i

Vigli del Fuoco e i Carabinieri per la tempestività degli interventi, le Autorità e in particolar modo il sindaco Andrea Cassani che nelle prime ore di domenica era già sul posto, l’impresa Santoro e il suo team presenti sul posto la notte dell’incendio e i giorni successivi, l’Associazione Commercianti di Gallarate per aver messo a disposizione i suoi servizi, il capo area Antonio di Carrefour per l’assistenza immediata».

Il supermercato di quartiere non è stato interessato direttamente dall’incendio, ma ha subìto le conseguenze indirettamente, per il fumo e per la grande quantità d’acqua impiegata dai vigili del fuoco per contrastare e poi spegnere le fiamme.

«Attendiamo ora l’agibilità da parte del Comune per poter ripartire nel rispetto delle norme sulla sicurezza. Speriamo che arrivi già oggi». Il prossimo passo, spiegano i due imprenditori, sarà l’intervento di bonifica, affidato all’impresa gallaratese specializzata Edam, sotto il coordinamento del crennese Andrea Prati. Prati è un caro amico di Alessandro, con il quale ha recitato anni nel gruppo teatrale crennese (qui la storia) e questo particolare è un po’ la sintesi dell’attenzione che anche il quartiere ha riservato all’attività. I Della Valle hanno anche una storica salumeria in pieno centro a Crenna, erede di una cooperativa, premiata come negozio storico da Regione Lombardia.

Il messaggio esposto nel market di via Monte San Martino ( qui il cartello completo).

Grazie al supporto di Carrefour il tutto – una volta arrivato il nullaosta a intervenire- sarà svolto rapidamente in qualche giorno, assicurano i conduttori del Market. Migliaia di euro di prodotti alimentari saranno buttati coinvolgendo la Asl. Ancora in fase di svolgimento i conteggi. Oltre ai danni per mancata apertura e ai costi per la bonifica. «Ovviamente le assicurazioni rispondono ma resta il danno morale e il mancato servizio per i nostri clienti ».

Alessandro svolge questo lavoro da più di 20 anni ed – come detto – è titolare anche della salumeria di famiglia dei Della Valle in piazza a Crenna. Insopportabile per lui vedere cibo sprecato: «La persona che ha dato fuoco avrà sulla coscienza anche questo. La nostra filosofia da sempre è quella di non sprecare il cibo e garantire qualità e prezzo ai nostri clienti. Ricerchiamo i prodotti migliori su tutto il territorio nazionale . Il nostro negozio storico nasce nel 1945 dopo la guerra come cooperativa. Nelle orecchie abbiamo da sempre le frasi dei nostri vecchi sull’importanza e la fortuna di poter avere il pane in tavola. La stessa filosofia è applicata al super. Domenica notte non siamo riusciti a bloccare l’ordine del panettiere per il super e appena e arrivata la consegna del pane l’abbiamo regalato ai passanti senza farlo transitare all’interno del punto vendita per non vederlo buttato» spiegano i due soci.

Il supermercato è il risultato di anni di impegno delle due famiglie . «Ripartiremo con la voglia di sempre anche perché la nostra attività garantisce occupazione a 7 famiglie del territorio, dobbiamo pensare a loro prima di tutto. Ci dispiace per la palestra a cui va la nostra solidarietà, essendoci indagini in corso non aggiungiamo nulla. Prendiamo spunto e forza dai nostri cavalli: quando un cavallo galoppa e incontra un ostacolo lo salta con eleganza e forza come se fosse naturale. Faremo lo stesso anche noi: per questo abbiamo coniato questo motto “gli ostacoli non servono per cadere ma per volare più in alto “ che è esposto fuori dal negozio».