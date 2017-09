Costruzioni, in Lombardia 134 mila imprese, 278 mila addetti

La lavorazione mediante accesso su fune si usa in molti settori: dal giardinaggio all'edilizia, dalla carpenteria all'impiantistica, persino sulle piattaforme petrolifere. Fabio Luigi Paro di Confartigianato insegna come fare

Costruzioni in Lombardia, sono 134 mila le imprese su un totale italiano di 775 mila. 278 mila gli addetti, che raggiungono quota un milione e 431 mila in Italia. 93 mila imprese sono nei lavori specializzati, settore in cui la Lombardia arriva a

pesare un quinto di tutta Italia e 39 mila nella costruzione di edifici.

Milano concentra 40 mila imprese, Bergamo 18 mila e Brescia quasi 17 mila. Circa 12 mila le imprese sia a Monza che a Varese e intorno alle 8 mila Como e Pavia. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese 2016 e 2017.

La Lombardia vale in tre mesi nel settore delle costruzioni 388 milioni di scambi verso il mondo (138 milioni l’import e 250 milioni l’export) nei primi tre mesi del 2017: in crescita del 6,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e pesa il 35% degli scambi italiani che nei primi tre mesi ammontano a oltre un miliardo. In crescita del 12% gli scambi milanesi che raggiungono i 157 milioni. Seguono Brescia con 62 milioni (+3%) e Bergamo con 40 milioni. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat 2016 e 2017.

Tra Milano, Monza e Lodi ci sono 55 mila imprese, 124 mila addetti, circa 200 milioni di import – export in tre mesi con il mondo.