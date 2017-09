Credem Saronno dona 40 pc al liceo Legnani

computer apertura

Per “tenere il passo” con l’evoluzione dei nuovi paradigmi tecnologici, al fine non solo di soddisfare le necessità della clientela privata e delle aziende, bensì per anticiparle creando nuovi servizi e nuove competenze, Credito Emiliano ha deciso di effettuare un’ulteriore evoluzione dei propri strumenti in dotazione.

Credem ha così dismesso dei computer, pur ancora tecnologicamente validi, non rispondono appieno ai requisiti necessari per mantenere l’eccellenza dei propri standard qualitativi.

I computer dismessi sono così stati messi a disposizione delle scuole che ne hanno fatto richiesta; in questo quadro la filiale Credem di Saronno – con sede in Via Volonterio 8/10 – è stata lieta di donare 40 computer al liceo classico Legnani. La consegna è avvenuta in un incontro fra la responsabile della filiale di Saronno Anna Bianchi ed il dirigente scolastico Mario Parabiaghi.