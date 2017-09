Croce Argento: al via il primo corso a Casa di Marta

Al via martedì prossimo 5 settembre, alle 20.30, la prima edizione del corso per soccorritore e per addetto al trasporto sanitario promosso dall’associazione Croce d’argento nella propria sede a Casa di Marta in via Petrarca angolo via Piave dove appunto si terranno le lezioni, che avranno cadenza bisettimanale, ogni martedì e giovedì.

«E’ un’esperienza – spiegano dal gruppo – che riserverà grandi soddisfazioni oltre che assicurare un arricchimento delle proprie esperienze con la possibilità di misurarsi sul campo».

Gli interessati avranno poi la possibilità di proseguire nel ruolo di volontari e personale sulle ambulanze e sui mezzi dei servizio della Croce d’Argento nel trasporto dei malati. Il sodalizio è infatti sempre alla ricerca di nuovi addetti, anche alla luce del numero sempre maggiore di servizi che svolge sul territorio.