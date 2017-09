Croce Rossa del Seprio, una festa per conoscere i volontari

Foto varie

Correva l’anno 1992 quando un gruppo di giovani Volontari della Croce Rossa di Varese, rispondendo alla richiesta della popolazione del Seprio e con il prezioso aiuto delle associazioni castiglionesi costituivano il distaccamento di Castiglione Olona, in piazza Repubblica.

L’8 Settembre 1993 nasceva, a Tradate, la Delegazione del Seprio. Alcuni dei Volontari posso testimoniare questa pagina di storia, quando ancora non c’era il 118, (in provincia di Varese arriva nel 1997 per coordinare i servizi di emergenza-urgenza) in prima linea si gestivano le emergenze dalla risposta telefonica al soccorso in ambulanza, al trasporto in ospedale. Se li ricordano quei tempi Giorgio Antognazza, Emanuele Avanti, Ivan Bonfanti e Viviana Grosso che quest’anno raggiungono il traguardo dei 25 anni di servizio.

“In questi anni ne abbiamo fatta di strada, il nostro gruppo conta di 6 dipendenti e 151 volontari, di questi 103 accreditati per il servizio 118, ambulanza ma non solo, la Croce Rossa Italiana offre la possibilità di svolgere volontariato a 360°: servizi rivolti alle fasce più deboli, ai più giovani, intervenendo anche in caso di calamità naturali e disastri ambientali, informando e formando in modo continuo la popolazione sulle manovre salvavita e l’uso del defibrillatore”, dicono dalla Cri di Tradate.

Un’occasione unica per conoscere la Croce Rossa sarà sabato 16 Settembre dalle ore 15.00 a Villa Inzoli a Tradate, durante l’evento si svolgeranno due simulazioni di soccorso con la partecipazione dei SAF dei Vigili del Fuoco di Varese e un’altra sulla defibrillazione precoce, ci sarà la Clinica Mobile “Controlla la tua salute” con la possibilità di misurare la pressione arteriosa, la glicemia e il colesterolo con la presenza di un medico e delle infermiere Volontarie CRI, gli istruttori CRI saranno a disposizione per far provare le manovre salvavita pediatriche a chiunque fosse interessato.

Non mancherà l’intrattenimento per i più piccoli con truccabimbi, palloncini gonfiabili, l’ambulanza dei pupazzi, zucchero filato, sensibilizzazione attiva sulla sicurezza stradale, stand gastronomico e la serata continuerà in compagnia del trio S.A.M. con musica dal vivo.

Presto partirà anche il nuovo corso per diventare volontari, serata di presentazione il 27 settembre ore 21 presso la Sede di Tradate in Via Del Carso 29, perché in più potresti esserci tu!