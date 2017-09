Crowdinvesting e finanza innovativa, il credito si evolve

unione industriali provincia di varese

Cos’è il Crowdinvesting? Come la rete internet può diventare uno strumento di raccolta alternativo al sistema bancario? Quali sono le opportunità che questo innovativo strumento di finanza offre alle imprese? Queste sono solo alcune delle domande a cui darà risposta il convegno intitolato “L’evoluzione del credito dalla finanza innovativa al Crowdinvesting: le FinTech e il percorso italiano verso la disintermediazione bancaria”, organizzato dall’Area Finanza dell’Unione degli industriali della provincia di Varese nell’ambito del ciclo di incontri “Approfondimenti di Finanza – Scuola d’Impresa”. L’appuntamento è per giovedì 14 settembre,inizio alle ore 15, nella sede di Gallarate dell’Unione Industriali.

Scopo dell’incontro è spiegare l’evoluzione recente del fenomeno del Crowdinvesting, un’innovativa modalità di raccolta del denaro attraverso la rete che, insieme all’Equity Crowdfunding, si pone l’obiettivo di finanziare progetti e attività imprenditoriali, attraverso piattaforme online. Il convegno promosso dell’Unione Industriali varesina mira, inoltre, ad analizzare le principali tipologie di Crowdfunding (peer to peer, rewards crowdfunding, equity crowdfunding), presentandone le specificità e l’impatto sull’economia d’impresa. Il tutto grazie anche alle testimonianze dirette di chi opera in questo mercato.

Programma:

15.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee

Apertura lavori: Marco Crespi (foto sopra), Responsabile Area Finanza e Agevolazioni Industriali dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese; L’evoluzione del credito dalla finanza innovativa al Crowdinvesting: Federico Colia, Associate Director di KPMG Advisory – Corporate Finance; Il ruolo delle FinTech e le piattaforme di raccolta online: Ivan Pellegrini, Group CEO, BorsadelCredito.it.