Cucina che passione: Enaip propone un corso di alta specializzazione

Saper valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Ma anche intercettare le tendenze nelle scelte alimentari dei clienti. E saper rispondere a una richiesta di ristorazione veloce ma di qualità fuori casa.

Sono le capacità che acquisiranno gli esperti che la Fondazione Enaip vuole creare con il corso di specializzazione di alta cucina che partirà, per la terza edizione, a dicembre.

Visto il favore riscosso negli anni passati e l’ottimo risultato raggiunto a livello occupazionale ( tutti i corsisti hanno trovato occupazione), il partenariato IFTS si ripropone gli stessi ambiziosi obiettivi.

Fondazione Enaip Lombardia (capofila), Coordinamento regionale Slow Food Lombardia, Tigros, SpA Università Cattolica del sacro Cuore, Università dell’Insubria, CNR-IBBA Consiglio nazionale delle Ricerca Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria, Strada dei sapori delle Valli Varesine, Consorzio produttori agricoli Parco del Ticino Scarl I.P.S.S.C.T.S. Gaetano Pessina hanno stretto un nuovo accordo per varare il percorso di 1000 ore ripartite tra 550 di lezioni, laboratori didattici, esercitazioni e project work e 450 ore di stage in azienda in Italia ed all’estero.

Gli studenti dell’corso IFTS impareranno ad analizzare e interpretare le caratteristiche delle produzioni di un determinato territorio/segmento di prodotto; le tendenze nei gusti e nelle scelte alimentari operate dalla clientela; a promuovere e commercializzare prodotti e servizi enogastronomici che si caratterizzino per aspetti di eccellenza enogastronomica, di sostenibilità di tipicità, di elevata qualità organolettica e di salubrità.

Visti gli studi sulle abitudini alimentari degli italiani e le richieste del tessuto produttivo, il percorso si articolerà in tre filoni di indagine ognuno dei quali sarà impostato come un laboratorio di apprendimento e ricerca.

Gli studenti lavoreranno sulla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche territoriali, intesa coma promozione di prodotti espressione della tradizione agricola, culturale e storica del territorio; sull’alimentazione sostenibile, vista come una proposta gastronomica che coniughi le qualità organolettiche degli alimenti all’attenzione verso l’impatto che la produzione, la distribuzione e la fruizione delle produzioni agroalimentari hanno sugli ecosistemi, sul sistema economico e sociale; sulla ristorazione veloce di qualità, quale modalità di alimentazione quotidiana “fuori casa” che possa coniugare la esigenze alimentari all’offerta di prodotti di qualità.

L’avvio delle lezioni sarà a ottobre per concludersi a luglio 2018 con l’acquisizione del certificato di Specializzazione Tecnica superiore (a seguito del superamento della prova finale e del raggiungimento di almeno il 75% delle ore di presenza)

Le lezioni si terranno nella sede Enaip Lombardia di viale Stelvio 143-171 Busto Arsizio, mentre le iscrizioni, redatte in carta libera, vanno consegnate presso la segreteria del di Enaip Busto, viale Stelvio negli orari da lunedì al venerdì 9.00/13 14.00/1600 entro il 30 settembre.

L’ammissione è subordinata ad una attività di selezione/orientamento. La data e le modalità delle attività selezione orientamento verranno comunicata a tutti gli iscritti entro la data del 28 Settembre.