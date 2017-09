CultCity, Varese in scena per tre mesi

Palazzo Estense a Varese - foto di Franco Bogni

Tre mesi di visite, laboratori, eventi per scoprire la città di Varese.

E’ quello che propone #cultcity, progetto regionale dedicato all’attrattività delle città lombarde adottato anche dal Comune di Varese, che propone una serie di incontri gratuiti alla scoperta del territorio.

Per tre mesi si potrà godere di 34 esperienze nei luoghi d’arte della città e della provincia con proposte dedicate agli adulti ma anche alle famiglie con bambini, idee per chi non vuole rinunciare al rito dell’aperitivo e potrà farlo vivendolo in un luogo d’arte, mattinate e tramonti insoliti.

Per gli stranieri residenti a Varese e per chi studia una lingua, c’è anche la possibilità di visite in lingua: un modo gradevole per esercitare l’inglese e il tedesco senza rinunciare alla scoperta del territorio, oppure vivere pienamente il territorio anche se si arriva da altri paesi, o ci si ferma solo da turisti.

Tutte le proposte saranno gratuite (ad eccezione dei biglietti di ingresso museali ove previsti e del costo degli aperitivi) e saranno prenotabili ai recapiti 328.8377206 e info@archeologistics.it.

IL PROGETTO #CULTCITY IN PILLOLE

La scaletta del progetto prevede:

16 visite guidate, 9 in lingua italiana e 4 in lingua inglese a cadenza fissa settimanale presso la Casa Museo Pogliaghi. Sono il sabato e la domenica, rispettivamente alle 15.00 e alle 11.00.

2 visite guidate al Sacro Monte di Varese

3 incontri con i ricercatori riguardanti aspetti inediti della collezione di Casa Pogliaghi, con focus sui disegni del Pogliaghi illustratore, sui vetri archeologici della collezione e sulla sezione orientale della raccolta d’arte dello scultore milanese.

4 aperitivi culturali e 3 partner enogastronomici coinvolti

3 lingue: inglese, tedesco, arabo.

3 occasioni per le famiglie, con attività all’aperto, in cui arte e natura si fondono insieme. Il tour alla Rasa e al Villaggio Cagnola, la visita gioco con merenda presso il Parco di Villa Cagnola a Gazzada, gli olivi del parco e la chiesa di S. Imerio

2 naturalisti: gli esperti dell’Associazione Olivicoltori di S. Imerio e una guida naturalistica per il percorso di visita all’Isolino Virginia.

IL CALENDARIO

VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2017 – ORE 17.30

UNA SERA A BIUMO SUPERIORE: VISITA ALLA CHIESA DI SANT’ANNA E APERITIVO

Costo: Aperitakeaway by Buosi

Una semplice chiesetta settecentesca ad aula unica che conserva all’interno affreschi della scuola del Magatti. La visita termina con aperitivo su prenotazione.

SABATO 23 SETTEMBRE 2017 – ORE 101.00

DAL ROMANICO AL LIBERTY: CHIESA DI SAN MATTEO E PARCO DI VILLA BRAGHENTI A MALNATE

Il tour parte dalla chiesa, in origine piccola cappella in stile romanico, poi modificata e ampliata nel Settecento, per spostarsi poi a Villa Braghenti, edificio liberty con annesso parco.

SATURDAY 23rd SEPTEMBER 2017 – 3.00 PM

DISCOVERING LODOVICO POGLIAGHI’S HOUSE-MUSEUM

Price: 3 € ticket

English guided tour to discover the rich collection of artworks, belonged to the sculptor Lodovico Pogliaghi, in his beautiful eclectic house-museum, surrounded by a luxuriant garden in Sacro Monte of Varese.

SABATO 23 SETTEMBRE 2017 – 15.00

PASSEGGIATA IN FAMIGLIA: RASA E VILLAGIO CAGNOLA

Il racconto di una scuola appassionante, l’incontro con un fiume e una passeggiata lungo i sentieri fino al borgo della Rasa: un pomeriggio per famiglie e bambini

SUNDAY 24th SEPTEMBER – 11.00 AM

DISCOVERING LODOVICO POGLIAGHI’S HOUSE-MUSEUM

Price: 3 € ticket

English guided tour to discover the rich collection of artworks, belonged to the sculptor Lodovico Pogliaghi, in his beautiful eclectic house-museum, surrounded by a luxuriant garden in Sacro Monte of Varese.

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2017 – ORE 17.00

TRAMONTI IN VILLA: VILLA TATTI TALACCHINI A COMERIO

Suggestiva visita guidata al tramonto, riscoprendo la villa settecentesca e il suo ampio parco con giardino, articolato in scenografiche scalinate con giochi d’acqua, statue, nicchie e ninfei.

DOMENICA 1 OTTOBRE 2017 – ORE 16.00

ISOLINO VIRGINIA: POCHI METRI DI TERRA, UNA STORIA MILLENARIA

Partenza dal lido della Schiranna, pontile davanti alla piscina (ore 17:15)

Costo A/R: biglietto ridotto 4 € anche per adulti, gratuito under 6

Uno dei più importanti siti palafitticoli del Neolitico, patrimonio dell’Umanità, a pochi metri dalla riva occidentale del Lago di Varese, immerso tra ninfee e fiori di loto.

VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017 – ORE 17.30

UNA SERA NEL CENTRO SACRO DI VARESE: SAN VITTORE E BATTISTERO DI SAN GIOVANNI

Il percorso è disponibile sia in italiano sia in tedesco con interprete

Costo: aperitivo presso Pasticceria Pirola

Tour nel cuore religioso di Varese, tra arte e sacralità, ripercorrendo le evoluzioni che hanno plasmato la basilica e il suo battistero. Alla visita seguirà un aperitivo su prenotazione.

AM FREITAG 13. OKTOBER 2017 – 17.30

EIN ABEND IM HEILIGEN ZENTRUM VARESES: DIE KIRCHE VOM HEILIGEN VITTORE UND DIE TAUFKAPELLE VOM HEILIGEN JOAN

Der Tour ist mit englischem und deutschem Dolmetscher zur Verfügung.

Kosten: für den Aperitif bei Bar Pirola

Ein Tour im Herzen Vareses, zwischen Kunst und Spiritualität, in dem man die Entwicklung des Baus der Basilika und ihrer Taufkapelle erfährt. Nach der Führung genießt man einen Aperitif mit Reservierung.

SABATO 14 OTTOBRE 2017 – ORE 15.00

SCOPRENDO CASA MUSEO LODOVICO POGLIAGHI

Costi: 3 € biglietto ridotto d’ingresso

Alla scoperta della ricca collezione d’arte dello scultore Lodovico Pogliaghi attraverso le sale della sua eclettica Casa Museo, immersa in un rigoglioso giardino al Sacro Monte di Varese.

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 – ORE 15.00

POGLIAGHI ILLUSTRATORE

Costi: 5 € biglietto ridotto per l’evento

Visita speciale negli ambienti eclettici della Casa Pogliaghi con approfondimento sul Pogliaghi illustratore e presentazione di suoi schizzi, bozzetti e disegni eccezionalmente esposti al pubblico.

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017 – ORE 11.00

UNA MATTINA AL BORGO PENASCA A SAN FERMO

Passeggiata mattutina tra i vicoli dell’antico borgo contadino e paese dipinto, alla ricerca di murales e affreschi, contemporanee decorazioni, che ornano le pareti delle sue abitazioni.

SATHURDAY 21st OCTOBER 2017 – 3.00 PM

DISCOVERING LODOVICO POGLIAGHI’S HOUSE-MUSEUM

Price: 3 € ticket

English guided tour to discover the rich collection of artworks, belonged to the sculptor Lodovico Pogliaghi, in his beautiful eclectic house-museum, surrounded by a luxuriant garden in Sacro Monte of Varese.

SABATO 21 OTTOBRE 2017 – ORE 14.30

PASSEGGIATA IN FAMIGLIA: VISITA GIOCO NEL PARCO DI VILLA CAGNOLA A GAZZADA

Costo: merenda su prenotazione

Visita gioco per tutta la famiglia nel parco della villa, tra faggi penduli, cedri, alberi monumentali ed essenze arboree dalla storia intrigante. Con naturalista.

SUNDAY 22nd OCTOBER– 3.00 PM

DISCOVERING LODOVICO POGLIAGHI’S HOUSE-MUSEUM

Price: 3 € ticket

English guided tour to discover the rich collection of artworks, belonged to the sculptor Lodovico Pogliaghi, in his beautiful eclectic house-museum, surrounded by a luxuriant garden in Sacro Monte of Varese.

VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017 – ORE 17.30

UNA SERA A BIZZOZERO: CHIESA DI SANTO STEFANO E APERITIVO

Il percorso è disponibile sia in italiano sia in tedesco con interprete

Costi: Aperitakeaway by Buosi

Costruita tra la fine del X e l’XI secolo e poi più volte modificata, rimane un interessante esempio romanico con affreschi di XIV – XV sec. Alla visita seguirà un aperitivo su prenotazione.

AM FREITAG 27. OKTOBER 2017 – 17.30

EIN ABEND IN BIZZOZZERO: DIE KIRCHE VOM HEILIGEN STEFAN UND APERITIF

Der Tour ist mit englischem und deutschem Dolmetscher zur Verfügung.

Kosten: für den Aperitif bei Buosi

Zwischen 10. Und 11. Jahrhundert gebaut und vielmal modifiziert, ist die Kirche ein interessantes Beispiel von Romanik mit Fresken aus dem 14. Und 15. Jahrhundert. Nach der Führung genießt man einen Aperitif mit Reservierung.

SABATO 28 OTTOBRE 2017 – ORE 15.00

SCOPRENDO CASA MUSEO LODOVICO POGLIAGHI

Costi: 3 € biglietto ridotto d’ingresso

Alla scoperta della ricca collezione d’arte dello scultore Lodovico Pogliaghi attraverso le sale della sua eclettica Casa Museo, immersa in un rigoglioso giardino al Sacro Monte di Varese.

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 – ORE 11.00

VIAGGIO IN ORIENTE ATTRAVERSO LA COLLEZIONE POGLIAGHI

Il percorso è disponibile sia in italiano sia in arabo con interprete

Costi: 5 € biglietto ridotto per l’evento

La collezione orientale a Casa Pogliaghi: opere edite ed inedite raccontate dalla guida e da un ricercatore dell’Università Statale di Milano.

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE 2017 – ORE 10.00

PASSEGGIANDO NEL SITO UNESCO DEL SACRO MONTE DI VARESE: VIA SACRA, SANTUARIO E BORGO

Passeggiata lungo la seicentesca via sacra, patrimonio dell’Umanità, con la straordinaria visita a vetri aperti della IX cappella. Dal borgo si accede poi al Santuario.

MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE – ore 15.00

LA CRIPTA DI SACRO MONTE

Il cuore sacro del Santuario svela la sua storia, le sue immagini, le tracce di oltre mille anni di pellegrinaggi. Nessun costo di ingresso

DOMENICA 8 OTTOBRE – ore 15.30

THE BIG DRAW AL MUSEO BAROFFIO

Costi: 3 € biglietto ridotto d’ingresso

Una coinvolgente esperienza di ritrattistica al Museo Baroffio per mamme e bambini.

DOMENICA 12 NOVEMBRE: ORE 11.00

LA CRIPTA DI SACRO MONTE

Il cuore sacro del Santuario svela la sua storia, le sue immagini, le tracce di oltre mille anni di pellegrinaggi. Nessun costo di ingresso

SABATO 4 NOVEMBRE 2017 – ORE 15.00

SCOPRENDO CASA MUSEO LODOVICO POGLIAGHI

Costi: 3 € biglietto ridotto d’ingresso

Alla scoperta della ricca collezione d’arte dello scultore Lodovico Pogliaghi attraverso le sale della sua eclettica Casa Museo, immersa in un rigoglioso giardino al Sacro Monte di Varese.

SABATO 4 NOVEMBRE 2017 – ORE 14.30

UNA PASSEGGIATA TRA GLI ULIVI: LA CHIESA DI SANT’IMERIO

La piccola chiesa sul colle di Bosto, le sue origini longobarde e l’incontro con la storia e la sapienza di chi cura gli ulivi del parco.

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017 – ORE 11.00

SCOPRENDO CASA MUSEO LODOVICO POGLIAGHI

Costi: 3 € biglietto ridotto d’ingresso

Alla scoperta della ricca collezione d’arte dello scultore Lodovico Pogliaghi attraverso le sale della sua eclettica Casa Museo, immersa in un rigoglioso giardino al Sacro Monte di Varese.

TUESDAY 7th NOVEMBER 2017 – 4.30 PM

AT SUNSET: VILLA PANZA AND ROBERT WILSON’S EXHIBITION

Price: 10 € ticket

Visiting Bob Wilson’s video-portraits, works in a special dialogue with the rooms, the furnishings and the collection: a perfect combination of high-definition video technology and the poetry of art.

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017 – ORE 17.30

UNA SERA TRA SAN MARTINO E LA MADONNINA IN PRATO, VARESE

Costo: aperitivo su prenotazione presso il Less Bar Gastronomico

Le due chiese, antiche e con pregevoli opere decorative seicentesche e settecentesche, sono due tra i monumenti sacri di maggior interesse a Varese. Alla visita seguirà un aperitivo su prenotazione.

SABATO 11 NOVEMBRE 2017 – ORE 15.00

SCOPRENDO CASA MUSEO LODOVICO POGLIAGHI

Costi: 3 € biglietto ridotto d’ingresso

Alla scoperta della ricca collezione d’arte dello scultore Lodovico Pogliaghi attraverso le sale della sua eclettica Casa Museo, immersa in un rigoglioso giardino al Sacro Monte di Varese.

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017 – ORE 15.00

I VETRI DELLA COLLEZIONE POGLIAGHI

Costi: 5 € biglietto ridotto per l’evento

Vetri dal mondo antico al XVIII secolo: viaggio tra colori, trasparenze e tecniche dell’eclettica collezione di Lodovico Pogliaghi, con esposizione di materiali inediti.