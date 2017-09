Cuore e benessere: al De Filippi i segreti per stare bene

cuore

Per tutti coloro che ci tengono al proprio cuore, l’appuntamento è per sabato 30 settembre, al Collegio De Filippi, in via Brambilla 15 a Varese.

Spesso infatti, basta un incontro all’anno, un po’ di informazione preventiva per abbattere le probabilità di essere colpiti da malattie cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di mortalità e invalidità nella popolazione adulta: in particolare l’infarto miocardico è al primo posto tra le cause di morte, seguito dall’ictus cerebrale.

Cosi, come ogni anno, i medici del reparto di Cardiologia II dell’ospedale di Circolo, diretta dal professor Giuseppe Calveri, e l’ associazione “Amici del cuore” organizzano una giornata di prvenzione, che quest’anno avrà il titolo “Cuore e benessere: la salute del cuore, protezione e cura”.

Un appuntamento per discutere di rischi, sintomi e cure delle malattie cardiovascolari, prima causa di mortalità e di invalidità in Italia nella popolazione adulta: in particolare, la prima parte della mattina sarà incentrata sulla prevenzione dei fattori di rischio cardiovascolare, dai corretti stili di vita alla sana alimentazione, al diabete mellito, all’ipertensione arteriosa, al colesterolo.

Nella seconda parte della mattina si parlerà, invece, più specificatamente dell’infarto miocardico acuto, di scompenso cardiaco, di aritmie e di pace maker.

A conclusione, si parlerà di una curiosità, che è anche un’evidenza scientifica: il cuore delle donne è diverso da quello degli uomini.