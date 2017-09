Da facebook a Villa Baraggiola, fotografie in mostra

Tempo libero generica

Una mostra fotografica a Villa Baragiola con le immagini raccolto nel gruppo facebook “Fotografia Costruttiva”. Verrà inaugurata il primo ottobre e avrà come tema i Lego.

L’iniziativa è organizzata da Alessio Varisco, varesino che ha fondato il gruppo social, richiamando intorno a se più di duemila appassionati, e ha poi deciso di stampare ed esporre gli scatti più belli.

Nell’ultimo periodo infatti, sono diverse le mostre organizzate: a Lavena Ponte Tresa (Va), vincendo un bando per l’assegnazione dell’Antica Rimessa Del Tram, a Varese per la Festa Delle Ciliegie organizzata dall’ACTL Varese, a Milano presso l’Auxologico Procaccini e, ancora, a Biumo di Varese per la Festa Profumi e sapori d’autunno. “In queste occasioni, diverse sono stati gli apprezzamenti per le immagini viste e il lavoro del Gruppo, tanta la partecipazione e l’interazione fra gli iscritti al Gruppo”, spiegano gli organizzatori.

La mostra ad ingresso gratuito è rivolta a tutte le età e a tutta la famiglia e sarà visibile fino al 29 ottobre.

Inaugurazione domenica 1/10 alle 17.30.

Orari: da martedì a venerdì 15.30-17.30; sabato e domenica 15.30-18.30.