Da Fagnano Olona arriva l’inno dei fantallenatori

busto arsizio varie

Hanno tra i 20 e i 25 anni, sono di Fagnano Olona e sono grandi appassionati di Fantacalcio. La loro passione per questo gioco, che in questi giorni è entrato nel vivo con decine di migliaia di fantallenatori impegnati nel fantamercato, è sconfinata in una pagina facebook (Fantaguizzo) che tra il serio e il faceto dispensa consigli sui giocatori da acquistare e sulle formazioni da schierare e una canzone dal titolo “Che il guizzo sia con te”, dedicata a tutti coloro che passano i loro sabati e le loro domeniche con gli occhi sulla Gazzetta dello Sport per scoprire le prestazioni dei propri beniamini.

Così Jacopo Failla, Edoardo Franchini, Andrea Simeone e Cristian Cazzaniga hanno realizzato questa canzone (musica di Massimo Tornese, anche lui di Fagnano Olona) sono riusciti a coinvolgere in questo progetto il giornalista Paolo Bargiggia di Sport Mediaset, lo youtuber Edoardo Mecca diverse volte ospite a TikiTaka e a Rai 1, i due bomber del freestyle, anche loro sono molto seguiti sui social per i loro “numeri” con il pallone, il mistico di Ciao Darwin, l’Uomo Gatto (mitico personaggio di Sarabanda) e William Solo – Può accompagnare solo (il motociclista harley del momento).

Il video, interamente realizzato allo Zero Village di Olgiate Olona, ha già superato le 50 mila visualizzazioni su youtube e si candida a diventare l’inno di tutte le Fantaleghe sparse per l’Italia.

IL VIDEO INTEGRALE