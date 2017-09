Da Masterchef 5 all’altare, Alice si sposa

la concorrente di Masterchef 5 si sposa con Stefano Rho

Ricordate Alice Pasquato? Era una delle due concorrenti varesine di Masterchef 5, un’edizione speciale per questa zona visto che insieme a lei milanese acquisita ma nata e vissuta a Brenta, c’erano anche la casciaghese (ma francese di nascita) Sylvie Rondeau e la ticinese (di Bellinzona) Laura Duchini.

Dopo il talent show Alice è rimasta nel marketing a tema culinario, ma soprattutto ha visto crescere la sua vita personale: tanto che oggi sui suoi profili instagram e facebook annuncia le sue nozze, con una semplice frase: «Che sia il giorno più speciale delle nostre vite… Buon compleanno amore mio! A tra poco! Sarò quella vestita di bianco».

Il fortunato è Stefano Rho, classe 1973, direttore creativo di Plan.net, agenzia digital milanese.

