Da Villa Panza al salone Estense per scoprire come nasce l’arte

Villa Panza partecipa con “Villa Panza in & out” a Cult City, il progetto di Regione Lombardia per la promozione turistica delle capitali d’arte della Regione: lo fa con un ciclo di quattro incontri – eventi tematici collaterali – che esplorano il processo creativo dell’artista tra arte visuale, poesia, design, teatro e architettura, nell’ambito della mostra Robert Wilson for Villa Panza. Tales, che è in corso nel bene FAI varesino.

Wilson, eclettico artista visuale, non rimane infatti mai confinato all’interno di un unico mezzo espressivo: Il suo processo creativo trascende il singolo supporto e trova molteplici sbocchi: l’archetipo di un’opera, l’architettura di un edificio, la progettazione di una sedia, la coreografia di una danza, il ritmo di un sonetto o le dinamiche multiple svelate da un video ritratto.

Per questo la mostra di Robert Wilson, organizzata dal FAI, può fare da protagonista di un dialogo con la città, attraverso quattro incontri su quattro differenti temi che si terranno al Salone Estense, quindi presso la sede del Comune di Varese, mercoledì 13, 20, 27 settembre e 4 ottobre 2017 alle 21.

Il primo appuntamento mercoledì 13 settembre dal titolo La sottile Chiesa di Bob, sarà con Roberto Piumini, che coinvolgerà il pubblico in un avvincente racconto con l’obiettivo di rielaborare in chiave poetica le opere in mostra. Il grande “artista-artigiano” delle parole, considerato dalla critica l’erede di Italo Calvino e Gianni Rodari, accompagna spesso i suoi racconti con performance teatrali e musicali ed è proprio ciò che andrà a proporre in questa occasione.

Seguirà mercoledì 20 settembre la riflessione di Achille Bonito Oliva, che ebbe già modo di collaborare con Wilson in occasione della mostra Voom Portraits presentata nel 2009 a Palazzo Reale a Milano. Nel corso della serata, il celebre critico ispiratore del movimento della Transavanguardia esaminerà attraverso i Videoportraits, la poetica di Robert Wilson e la sua trasversalità.

L’esperienza di Roberto Ziliani sarà quindi tema della serata di mercoledì 27 settembre, dove il designer fondatore di SLAMP – marchio tra i più innovativi nell’ambito dell’illuminazione decorativa – racconterà la sua esperienza di collaborazione con Bob Wilson nella produzione di La Traviata, opera d’arte totale in cui la luce si fa architettura, poesia, danza, movimento. Esempio di perfetto connubio tra arte e industria.

Ultimo appuntamento mercoledì 4 ottobre con lo storico dell’arte e critico Giovanni Agosti, che indagherà La spiritualità nell’arte di Robert Wilson con un focus particolare sul rapporto tra il Sacro Monte di Varese e la Via Crucis dell’artista americano, installazione spaziale/sonora che rappresenta le 14 stazioni della Croce.

CULT CITY E MOSTRA DI BOB WILSON: LE INFORMAZIONI UTILI

La mostra Robert Wilson for Villa Panza. Tales è visitabile fino al 15 ottobre 2017 a Villa e Collezione Panza, Piazza Litta 1, Varese.

Orari: tutti i giorni, tranne i lunedì non festivi, dalle 10 alle 18.

Ingresso: Ingresso gratuito per chi si iscrive al FAI (o rinnova l’iscrizione) al momento della visita; Adulti 13 euro (martedì e mercoledì ridotto 10 euro); Iscritti FAI e Bambini (4-14 anni) 6 euro; Studenti (fino a 26 anni) 8 euro giorni feriali e 10 euro sabato, domenica e festivi; Famiglia (2 adulti + 2 bambini) 30 euro.

Per informazioni sulla mostra di Robert Wilson e sugli incontri di Cult City: tel. 0332 283960; faibiumo@fondoambiente.it; www.robertwilsontales.it

Per informazioni su Villa e Collezione Panza: www.villapanza.it