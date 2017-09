Dal benessere al thriller, un weekend ricco per BustoLibri

busto arsizio varie

tre appuntamenti che animeranno il weekend dal 29 settembre al 1° ottobre alla Galleria Boragno, in via Milano 4 a Busto Arsizio. In programma due presentazioni letterarie nel segno del giallo e del thriller, ma anche la prima conferenza di un ciclo che porterà in Galleria alcuni tra i più qualificati esperti in medicina e benessere personale.

Di seguito il programma completo degli eventi:

- venerdì 29 settembre la Galleria Boragno ospiterà il primo appuntamento con il ciclo di Conferenze organizzate da Davide Nicastri, esperto counselor a indirizzo psicosintetico. Gli 8 incontri in programma, che prevedono l’intervento di una serie di qualificati specialisti, si svolgeranno ogni venerdì sera alle 20.45, fino al 15 novembre, e avranno come comun denominatore il benessere personale in tutte le sue declinazioni, dalla salute fisica a quella mentale, passando per le tematiche dell’educazione, delle relazioni di coppia e di quelle sociali.

La prima conferenza verterà su un argomento salito agli onori delle cronache negli ultimi mesi, quello del “Sistema immunitario e vaccinazioni”, e sarà tenuta dal dottor Paolo Bianchini, biologo nutrizionista con master in celiachia e fitoterapia, specializzato in PNEI ( PsicoNeuroEndocrinoImmunologia ).

L'ingresso a ciascuna conferenza ha un costo di 5 euro, mentre l'abbonamento all'intero ciclo di incontri è in vendita a 30 euro. La partecipazione può essere prenotata contattando Bustolibri.com al numero 0331-635753 o all'indirizzo eventi@bustolibri.net

I successivi appuntamenti sono in calendario il 3 ottobre (“La relazione di coppia”), 10 ottobre (“Intestino e cervello”), 17 ottobre (“La società odierna”), 24 ottobre (“Terapie naturali”), 1° novembre (“Conoscere l’omeopatia”), 8 novembre (“Tutta un’altra educazione”) e 15 novembre (“Donne in salute”).

Il ciclo di conferenze è realizzato con la collaborazione di Vitaldent (piazza San Giovanni 2, Busto Arsizio).

- sabato 30 settembre alle 17.30 sarà presentato alla Galleria Boragno il thriller “I volti dell’apocalisse” di Giovanni Magistrelli, edito da GDS. La trama, ambientata in una Milano violenta e oscura, è incentrata sulla figura dell’ex ispettore di Polizia Rigoberta “Ribe” Daverio, segnata dall’esperienza dell’uccisione di sua madre durante un tentativo di furto, al punto da abbandonare le forze dell’ordine e rifarsi una vita come investigatore privato. Suo malgrado, la donna sarà chiamata ad affrontare la difficile indagine sull’omicidio di uno psicologo di grido, ritrovato morto con un messaggio sul suo corpo, un passaggio tratto dal Libro dell’Apocalisse dell’apostolo Giovanni.

Per l’autore si tratta del primo vero e proprio giallo, dopo la raccolta di racconti “Gli occhi di Bryan” e il fantasy thriller “Il tempo degli dei”.

- domenica 1° ottobre alle 17 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione di un altro romanzo giallo, “Cold case”, scritto dal medico psicoterapeuta Gaetano Giovi in collaborazione con Maurizio Bossi e pubblicato da Edizioni Albatros. La vicenda narrata è quella di tre sorelle figlie dello stesso padre ma di tre madri diverse, che nella complessità del loro rapporto e nella rete dei loro conflitti interpersonali stanno per scoprire una tragica verità sulla loro famiglia allargata.

La presentazione del libro sarà lo spunto per parlare del tema del bullismo, purtroppo sempre più di attualità, con un incontro/dibattito sul tema “Come evitare che i nostri figli diventino bulli o vittime”. A seguire, la dottoressa Ilaria Giacomazzi, mediatrice familiare e sociale, presenterà il progetto “Educazione au pair”, un’iniziativa per lo sviluppo di una scuola di grado superiore per arginare il fenomeno del bullismo.

Infine che venerdì 22 settembre alle 18 sarà presentato alla Galleria Boragno il libro “Racconti di terra, di lago, di fieno” di Pino Bravin. Ad accompagnare l’autore la musica della fisarmonicista Lucia Picozzi.