Dal ponte della Bevera cadono sassi: via 24 Maggio chiusa al transito

Foto varie

(immagine di repertorio)

Un sopralluogo urgente dei Vigili del fuoco ha portato questa sera alla chiusura della strada che passa sotto il Ponte della Bevera, via XXIV Maggio, ad Arcisate.

La strada è stata chiusa per ordinanza urgente del sindaco Angelo Pierobon, che spiega cosa è successo: “Su segnalazione di un cittadino è stato chiesto un sopralluogo dei Vigili del fuoco che hanno verificato che esiste il rischio di caduta di alcuni sassi dal ponte sulla strada sottostante. Non è niente di preoccupante, il vecchio ponte sulla linea Varese-Porto Ceresio è stato recentemente ripulito e togliendo alberi e l’edera cresciuta in questi anni probabilmente si è creato qualche punto di instabilità da cui, appunto, potrebbero cadere dei sassi. Questo ha reso necessaria la chiusura immediata. Domani una ditta specializzata interverrà per una sigillatura che metta in sicurezza i punti critici. Contiamo che già per domani sera si possa riaprire la strada”.

Una seccatura soprattuto per i frontalieri che utilizzano questa strada per dirigersi verso Gaggiolo e Viggiù e che domani dovranno usare percorsi alternativi.