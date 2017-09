Dal tessile innovativo al capitale umano: la Notte dei Ricercatori fa tappa alla Liuc

Masanaka Yokota, ceo di Jmac Europe, è intervenuto all'incontro annuale del Lean club dell'università Liuc

Tessile e moda, innovazione e sostenibilità, ma anche un focus sulla capacità dei territori di attrarre capitale umano qualificato: questi gli ingredienti della prossima Notte Europea dei Ricercatori targata Liuc L’iniziativa, nata nel 2005 e promossa dalla Commissione Europea, si propone di avvicinare i cittadini al mondo della ricerca e diffondere la cultura scientifica attraverso occasioni di incontro e di riflessione tra ricercatori e popolazione: 200 gli eventi in tutta Europa, 52 le città italiane interessate per un “contenitore” che racchiude, come ogni anno, proposte per tutte le età (esperimenti, dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre, visite guidate, conferenze, spettacoli e concerti).

La LIUC – Università Cattaneo offre il proprio contributo con 3 diversi appuntamenti, tutti concentrati nella giornata di venerdì 29 settembre ed aperti alla cittadinanza.

I nuovi trend della moda: ecologia e innovazione

Ore 9.30 – I Fab LIUC

Le novità della ricerca nel settore tessile e moda, in un incontro che metterà a confronto l’esperta LIUC Aurora Magni, Docente di Prodotti e processi sostenibili presso la Scuola di Ingegneria Industriale, e il Direttore Generale di Centrocot, Grazia Cerini. Si parlerà di materiali innovativi, tanto green quanto performanti, di tecnologie ecologiche, ma anche delle professioni del futuro nel settore della moda. Destinatari di questa prima parte della giornata sono in particolare gli studenti delle scuole medie superiori. L’incontro sarà introdotto dal Rettore Federico Visconti e si svolgerà all’interno dell’I Fab LIUC, la fabbrica simulata 4.0 attiva all’interno dell’Università.

Si scrive tessile, si legge innovazione

Ore 11.00 – Auditorium

La ricetta per la ripartenza del settore tessile è tutta nelle pagine del nuovo libro della neonata collana editoriale Università Cattaneo Libri di Guerini Next: a cura di Carlo Noè, Direttore della Scuola di Ingegneria Industriale, e di Aurora Magni, Docente di Prodotti e processi sostenibili, sempre della Scuola di Ingegneria, il volume indaga le principali opportunità offerte dall’innovazione sostenibile a questo comparto. Un lavoro ricchissimo di spunti, che coniuga dati scientifici e interviste a opinion leader ed è completato con le “storie di sostenibilità” di aziende di eccellenza. Nella tavola rotonda, moderata dal giornalista Fabio Sottocornola, la parola agli imprenditori, veri protagonisti di questa nuova stagione dell’industria tessile.

Intervengono: Michele Canepa (Titolare di Taroni Spa), Barbara Cimmino (Responsabile R&D della Qualità e del Prodotto di Yamamay), Roberto Grassi (Amministratore Delegato di Alfredo Grassi Spa e Vice Presidente Unione degli Industriali della Provincia di Varese), Andrea Parodi (Amministratore Delegato di Fil Man Made Group Srl e Presidente di Tex Club Tec), Alessandro Zucchi (Amministratore Delegato di Ferraro Spa e Presidente di ACIMIT).

La ricetta dei talenti: creare ed attrarre capitale umano qualificato sul territorio

Ore 15.00 – Biblioteca

La terza attività della Notte dei Ricercatori LIUC si focalizza infine su un tema di grande attualità: la capacità dei territori di attrarre e far crescere cervelli, risorse, competenze, attività produttive. A partire dalla recente ricerca “Firm Rain – Firm Gain”, realizzata dal Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei Settori della LIUC Business School con il supporto di UBI Banca, si approfondirà il forte nesso di reciprocità esistente tra la presenza di capitale umano altamente profilato ed imprese che operano in settori ad alta intensità di innovazione tecnologica e con forte vocazione all’export. Presenta la ricerca Andrea Venegoni, collaboratore del Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei Settori.