Dalla Fiera al Fungo, dalla birra alle bici: pioggia di eventi nel weekend

un fungo bagnato

Innanzitutto, mettetevi il cuore in pace: dal punto di vista meteo non sarà un weekend memorabile. Il fine settimanasarà sicuramente nuvoloso, e sono altamente probabili, soprattutto tra sabato notte e domenica mattina, le precipitazioni. Leggi il meteo.

Proprio per questo, sono molte le manifestazioni all’aperto sospese, cancellate o rimandate dagli organizzatori: noi proviamo a darvi il panorama di quello che c’è, cercando di radunarvi in fondo a questo articolo, anche le feste sospese o cancellate.

Varese – Comincia sabato l’edizione numero 40 della Fiera di Varese: l’appuntamento è dal 9 al 17 settembre alla Schiranna, organizzata per il terzo anno consecutivo dalla Chocolat Pubblicità di Busto Arsizio insieme al Comune di Varese. L’ingresso sarà gratuito, la parte mangereccia sarà varia, gli eventi saranno molti: vale la pena di dare un’occhiata al programma.

Varese – Masnago si prepara a vivere la fase conclusiva della 39esima edizione del Palio delle 6 contrade: e per permettere ai varesini di godersi questa festa tradizionale il comune apre di domenica il parcheggio di villa Baragiola. Guarda il programma nell’articolo

Varese – Varese è pronta e imbandierata per l’85esimo anniversario della fondazione della Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini: sabato e domenica celebrazioni e sfilate in un programma solenne. Leggi il programma nell’articolo

Varese – Casbeno è ancora in Festa per la festa parrocchiale: l’appuntamento per l’ultima parte della grande festa parrocchiale è per il weekend di sabato 9 e domenica 10. Leggi l’articolo

Varese – Gli appassionati di moto d’epoca si danno appuntamento in città per la 6a rievocazione storica della “Sei Giorni” di Varese che si disputò nel 1951. Ricco programma sia per gli iscritti sia per i curiosi che vogliono vedere da vicino alcuni gioielli storici: si comincia venerdì 8 e si prosegue fino a domenica 10. L’articolo con il programma

Varese – Ultimo concerto del ciclo “Un pianoforte al sacro Monte”: l’appuntamento è al museo Pogliaghi sabato alle 16.30. Al piano, il giovane Federico Caneva. Leggi l’articolo

Ispra – Non si fa spaventare dal meteo (che loro assicurano sarà adatto alle pedalate ugualmente) Mangia Bevi Bici, la settima edizione della pedalata enogastronomica, evento per la riscoperta del territorio e per il cicloturismo in provincia di Varese il cui punto di partenza e arrivo della manifestazione è Ispra. Per partecipare e saperne di più leggi l’evento.

Malnate – Si preannuncia un weekend scoppiettante a Malnate per la Sagra Settembrina. Tra le principali attrazioni, il concerto dei MegaMax Tribute Band Max Pezzali di venerdì, e la presenza venerdì e sabato di “Mister Alloro” Sergio Barzetti. ma anche un banco gastronomico con specialità diverse giorno per giorno, dai fritti alle grigliate, dalla Valtellina alla Trippa. Leggi l’articolo

Castellanza – L’Oratorio Sacro Cuore (OSC) di Castellanza festeggia il 70esimo anniversario dalla fondazione con una grande festa, iniziata il 4 settembre ma al suo culmine in questo weekend: fino al 13 settembre presso la struttura di Via Adua 2 saranno proposte iniziative per grandi e piccini. Leggi l’articolo

Belmonte – Domenica 10 l’Oasi Zegna si trasformerà in un paesaggio sonoro: ospiterà sui tetti lo straordinario Concerto di Obiettivo Orchestra e organizzerà passeggiate sonore, per grandi e piccini. Inaugura anche la mostra “Radici e Ali” sulla storia del “welfare Zegna”, mentre è possibile fare un picnic “già pronto” nei prati dell’Oasi. Leggi l’articolo

Cassano Magnano – Una raffica di concerti da vivere per quattro giorni: è il Summerfield Music Festival in programma dal 7 al 10 settembre all’area Feste di Cassano Magnago. Tra i protagonisti gli australiani Pendulum, Gabry Ponte, Sud Sound System, Pop X e molti altri: accompagnati da street food, giocolieri, area expo artigianato e la seguitissima Silent Disco. Leggi l’articolo

Busto Arsizio – A MalpensaFiere torna Expo Elettronica: Il secondo appuntamento annuale con la fiera dell’elettronica vedrà protagonisti gli youtubers “Kerency”, il mercato dell’elettronica, quello del fumetto e molto altro. Leggi l’articolo

Cunardo – Torna anche quest’anno la Festa del Fungo: la tradizionale sagra, organizzata dal Gruppo Folkloristico I Tencitt, si tiene da venerdì 8 a domenica 10 alla Baita del Fondista. Nel menù tanti piatti a base di funghi porcini freschi: polenta, risotto, tagliatelle, lasagne, frittate ai funghi e molto altro ancora, oltre a molte attività per tutti. Leggi l’articolo

Brebbia – Tornano dopo la pausa estiva le gare podistiche del “Piede d’oro”: appuntamento a Ronchée di Brebbia con la 18a edizione della “Stramulino”. Leggi l’articolo

Induno Olona – Domenica 10 settembre si rinnova una delle feste più antiche e più amate di Induno Olona: la Festa della Madonna di San Bernardino, che si tramanda ininterrotta dal 1600, giunge quest’anno alla sua 411° edizione. Tra le iniziative, anche i fuochi d’artificio sabato sera. Leggi l’articolo

Birra – Tre festival birrari segnalati dal nostro blog “Malto Gradimento”, uno in provincia (L’international beer festival a Cadrezzate), uno in regione (a Mariano Comense) e uno in Italia (vicino a Siena). Per saperne di più

Olgiate Olona – a Olgiate è tutto pronto per la Festa dei Bambini: domenica le vie intorno all’asilo Restelli e villa Shapira saranno l’epicentro di una festa dedicata ai più piccoli con tanti giochi e laboratori. In caso di pioggia l’evento slitterà di una settimana. Leggi l’articolo

Varese/Busto Arsizio/Gallarate – Se infine siete in vena di open day e volte e scoprire qualcosa di nuovo per vostro figlio, sabato 9 ci sarà il primo open day delel scuole di inglese Pingu’s English, a Varese, Busto Arsizio e Gallarate. Per saperne di più

Varese – se volete partecipare alla mitica caccia al tesoro in auto, organizzata dai ragazzi dell’oratorio di Giubiano, che è giunta alla 20esima edizione, andate venerdi o sabato in piazza Monte Grappa: per la gara del 16, raccoglgono infatti le iscrizioni questa settimana. Leggi l’articolo

Cinema – se non vi fidate del tempo, o il meteo confermerà il brutto promesso, non resta che andare al cinema: questo fine settimana è densissimo di nuovi titoli, e molte sale cinematografiche riaprono dopo la chiusura estiva. Guarda le sale.

LE FESTE RIMANDATE O ANNULLATE

E’ stata annullata Sibrium Langobardorum, la rievocazione storica organizzata a Castelseprio per questo weekend.

Rinviata anche Mesenzana Medievale: Causa avverse condizioni meteo gli organizzatori hanno deciso di rinviare al weekend del 23 settembre la tradizionale kermesse

La festa dello sport di Gallarate, prevista per sabato 9, è stata rinviata di una settimana: l’appuntamento ora è per il 16 settembre.

La sesta edizione di “Chi ha il diabete non corre da solo” è stata rimandata: Adiuvare è dispiaciuta di dover comunicare che la manifestazione di domenica 1o settembre è stata annullata a causa delle previsioni di forti piogge. L’appuntamento è solo rimandato: al mese di aprile 2018.

Rinviata anche la festa della birra di Cavaria: L’appuntamento era previsto per il 9 settembre ma è stato spostato per il maltempo a venerdì 15 alle 19 in piazza mercato

Per il brutto tempo in arrivo, è stata annullata anche la Festa del SS Nome di Maria a Porto Ceresio. Lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul lago però è solo rimandato: si farà il prossimo 30 settembre