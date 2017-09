“Dall’assessore Magugliani dichiarazioni imprecise”

Il sindaco Gunnar Vincenzi

Sulla situazione dello stabile di piazza Trento e Trieste riportiamo la risposta del Presidente della Provincia Gunnar Vincenzi alle affermnazioni degli assessori di Busto Arsizio Magugliani:

«Mi rammarico del fatto che, dopo aver dato la mia disponibilità ad andare a Busto e intervenire personalmente per risolvere il problema del Liceo Crespi, l’Assessore Paola Magugliani, non solo cerca di alzare inutilmente la tensione, ma rilascia dichiarazioni imprecise e contrarie al contenuto dell’unica convenzione sottoscritta dalla Provincia nel 2013. Nonostante ciò confermo la mia presenza lunedì a Busto in barba a tutte le strumentalizzazioni polemiche»