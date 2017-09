Debutta il Performing Arts Village di Saronno

Novità nel panorama culturale saronnese: in via Rossini debutta oggi, sabato 23 settembre, Pav- Performing Arts Village, un nuovo luogo delle arti performative a Saronno.

E’ un grande spazio, completamente rinnovato, che ospiterà oltre ai più tradizionali corsi di recitazione per bambini, ragazzi e adulti, una vasta offerta di corsi di cinema e musical, affrontati da punti di vista diversi. “Si potrà imparare – spiegano dal Pav – a scrivere una sceneggiatura, a esprimersi con la giusta dizione (e non solo per calcare le scene), a recitare davanti a una macchina da presa o a una telecamera, a conoscere il linguaggio cinematografico e perfino a realizzare un cortometraggio o a lanciarsi nel mondo della rete diventando uno youtuber”.

L’inizio dei corsi sarà il 2 ottobre, ma durante l’inaugurazione di sabato 23 settembre ogni insegnante presenterà in modo imprevedibile la propria proposta per piccoli e grandi: Simona Dal Cer per teatro e musical, Gilsa Bolognese per dizione; Fabio Dal Cer per canto; Gianmaria Fornari e Alberto Fornari per cinema e per i corsi di scrittura creativa e cinematografica.

Nel corso dell’anno si terranno inoltre workshop e stage affidati a professionisti che operano nel mondo del teatro, del cinema e della Tv: laboratori di comicità, workshop di trucchi ed effetti speciali; vocalità emotiva; sartoria teatrale, laboratori coreografici e molto altro ancora.

PAV è un progetto di Simona Dal Cer, fondatrice della prima scuola di arti performative a Saronno. L’open week è prevista dal 25 e 29 settembre con prova gratuita di tutti i corsi!

Per informazioni: 3471479571-info@pav.academy- www.pav.academy