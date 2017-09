Degrado in stazione a Varese, il Comune: “Monitoraggio costante”

Anche l’amministrazione comunale di Varese, sollecitata da più parti, torna sul tema del degrado in stazione FS a Varese. C’è in particolare una zona, quella in ingresso da Milano, in cui alcune persone vivono quasi stabilmente.

“Da tempo, in sinergia con le Forze dell’Ordine, è in atto un monitoraggio della situazione nelle stazioni di Varese – spiega in una nota il Comune – per ripristinare il decoro dell’area. In questi giorni si stanno già effettuando alcune azioni. È nostra intenzione, in coordinamento con le Forze dell’ordine, procedere nei prossimi giorni per risolvere una problematica che si trascina da anni. Questo anche in previsione dell’imminente riqualificazione della Stazione FS di Varese a cura di Ferrovie dello Stato e di quella in progetto per tutta l’area delle stazioni a cui sta lavorando il Comune”. Questa la nota del Comune di Varese in merito alle problematiche in materia di decoro che da anni interessano la Stazione di Varese.

Proprio oggi, venerdì 8 settembre, si è svolta una nuova riunione di confronto tra l’Amministrazione comunale e i tecnici che stanno elaborando il progetto definitivo per la riqualificazione del comparto delle stazioni di Varese.

“Procede dunque – prosegue la nota ufficiale – il percorso che porterà al progetto definitivo per la riqualificazione dell’area che presto verrà attuato, cambiando radicalmente il volto dell’intera zona. La sicurezza delle città si garantisce anche attraverso la rigenerazione urbana e l’attuazione di misure di supporto sociale”.