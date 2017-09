Deposito in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Foto varie

Nella notte di martedì 19 settembre, alle ore 21.30, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Vergiate, in via della Pineta, allertati per l’incendio di un locale.

Per cause ancora in fase di accertamento un locale adibito a deposito sito in una pertinenza di un’abitazione è andato a fuoco. I nove vigili del fuoco, intervenuti con tre automezzi: un’autopompa, un autobotte e un carro aria, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. I locali interessati dal rogo sono stati resi inagibili, nessun danno per l’unità abitativa che sorge nelle vicinanze.