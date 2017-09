Derby amaro, Varese trafitto da un gol beffa

varese calcio 2017 2018

Derby amarissimo a Varese. Dopo i tafferugli dopo un quarto d’ora del primo tempo arriva anche un KO in campo in modo beffardo: il Como espugna Masnago con una rete di testa da parte di Molino a una manciata di minuti dalla conclusione, una conclusione tutt’altro che irresistibile sulla quale il portiere Bizzi non interviene, tradito da chissà cosa.

La maniera più desolante (“Se questo è un gol…” commenterà Iacolino) per concludere una partita brutta ma equilibrata, destinata a concludersi sul pareggio fino al momento decisivo: il Varese ha provato a premere con il possesso palla, ma stavolta il centrocampo non ha fatto la differenza sul piano del palleggio, e così di occasioni da rete se ne sono viste davvero poche. Una cosa su cui riflettere e lavorare, perché dopo due giornate i biancorossi – che pure oggi hanno giocato con tre punte per l’intera gara – hanno raccolto un solo punto e realizzato appena un gol, con un difensore.

Il Como ha sfruttato questa sterilità reggendo senza grossi problemi in retroguardia e cercando di pungere con ripartenze e azioni più rapide, sfociate in due tiri che hanno scheggiato il palo. Ma, appunto, la divisione della posta in palio sarebbe stata più giusta.

Di buono, per lo meno, c’è che mercoledì si gioca di nuovo: il Varese sarà a Casale Monferrato per la terza giornata, in turno infrasettimanale. L’occasione della riscossa, a patto che Iacolino e i suoi uomini trovino il modo per arrivare a colpire in area avversaria, altrimenti sarà ancora dura.

SEGUE ARTICOLO COMPLETO

VARESE – COMO 0-1 (0-0)

MARCATORI: Molino (C ) al 39′ st

VARESE (4-3-3): Bizzi; Careccia, Simonetto, Bruzzone, Granzotto; Monacizzo (Molinari dal 35′ st), Magrin, Zazzi (Fratus dal 39′ st); Rolando (Palazzolo dal 26′ st), Longobardi, Repossi. All. Iacolino. A disp.: Frigione, Melesi, M’Zoughi, Zecchini, Lercara, Arca.

COMO (4-1-4-1): Kucich; Bova, Anelli, Sentinelli, Di Jenno (Morelli dal 35′ st); Bovolon, Cicconi (Manfrè dal 35′ st), Gentile, Molino, Petrilli (Fusi dal 44′ st); Bradaschia. All. Andreucci. A disp.: Cesaroni, Bonaiti, Gemignani, Bartoli, Loreto, Tosoni.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto (De Cristofaro e Ferrari).

NOTE. Giornata fredda e nuvolosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Gentile, Longobardi, Bruzzone; Simonetto, Rolando, De Jenno. Calci d’angolo: 3-8. Recupero: 3′ e 4′. Spettatori: 2.448. Partita sospesa per 4′ al 15′ del primo tempo per scontri tra tifosi.