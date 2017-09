Dicci la tua sul piano “Varese si muove”: critiche, apprezzamenti e consigli

Varese - primo giorno piano sosta

Voi siete fondamentali per migliorare la città. Il clima in cui viviamo è fatto delle nostre relazioni e queste non sono solo parole.

In città non si è discusso di altro per settimane. Ora, con il nuovo piano del Comune, ci siamo e da settimana prossima riapriranno anche le scuole e così si tornerà alla consueta quotidianità.

Ci si è accapigliati sul blu dipinto di blu. Ci avete scherzato su, avete criticato con forza, avete motivato le ragioni. Da parte nostra noi abbiamo fatto quello che ci compete: informato e raccolto le varie posizioni in campo.

La politica ha il compito di indirizzare, governare attraverso le scelte, o attraverso le critiche se si sta all’opposizione. Il giornale deve invece ascoltare la comunità e riportare sentimenti, riflessioni e proposte.

Veniamo quindi a “Varese si muove” o al nuovo piano della mobilità o della sosta come lo chiamano in tanti. Qui sotto troverete un modulo da compilare. Ci interessa sapere cosa non va e cosa invece state gradendo di quello che è stato fatto a Varese.

Le vostre risposte saranno consegnate al sindaco di Varese e agli assessori competenti. I punti da migliorare o cambiare saranno importanti per aiutare l’amministrazione a riflettere su possibili novità. Non ci interessano le polemiche politiche o generiche, ma specifici aspetti del nuovo piano.

È semplice. Dipende veramente da voi far sentire una voce che possa rendere migliore Varese.