DigitaLife al Festival di Venezia, l’evento in diretta

Non potrete essere al Festival del cinema di Venezia per seguire la presentazione di DigitaLife? La produzione di DigitaLife e Varesenews trasmetteranno l’evento in diretta.

L’appuntamento è in programma per domenica 3 settembre, alle 17, nella sala Tropicana dell’Hotel Excelsior di Venezia, durante gli eventi organizzati dalla Fondazione Ente Dello Spettacolo in occasione del Festival del Cinema. Durante l’incontro sarà presentato anche l’ingresso nella produzione di DigitaLife della stessa Fondazione e di Rai Cinema.

All’incontro di DigitaLife saranno presenti Marco Giovannelli a nome di Varese Web, il regista Francesco Raganato e anche Giancarlo Mazzuca, consigliere di amministrazione della Rai. Oltre ad alcuni protagonisti delle prime storie arrivate alla produzione. Inoltre, saranno presentati alcuni video che illustreranno la linea del film.

DIGITALIFE E’ UN PROGETTO ANCHE TUO

È una grande ambizione raccontare il cambiamento con un film. Lo è ancor di più pensare di farlo in modo collettivo, corale, partecipato. DigitaLife sarà infatti un collage di storie che ci racconterete e che ci potrete fare avere con brevi video. Il nostro lavoro è organizzare tutto questo, raccontarlo e poi costruire l’opera grazie alla regia di Francesco Raganato.

Il digitale ha cambiato le nostre vite in profondità. Coglietene attimi, momenti, esperienze. Pensate a ciò che vi piace, vi preoccupa, vi entusiasma, vi spaventa. Anche le piccole cose quotidiane e non per forza i grandi progetti. Ognuno di noi vive, vede, ascolta storie che hanno a che fare con il digitale.

Raccontatelo. È un’azione importante per tutti noi e ci aiuterà a conoscere di più e a riflettere su cosa è successo, succede e succederà.