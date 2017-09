DigitaLife al Festival di Venezia: tutto quello che non avete visto

Domenica 3 settembre il progetto del docufilm su come internet ci ha cambiati negli ultimi vent’anni è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Avete seguito la diretta? L’evento è stato un successo e il teaser del film è stato accolto positivamente dai tanti presenti in sala.

Ma cosa è successo dietro le quinte della nostra trasferta veneziana?

Sveglia presto, occhi assonati, centinaia di chilometri macinati e qualche piccolo imprevisto prima di approdare finalmente al Lido. Tutto quello che non avete visto – ma che vedrete adesso – di questa intensa e memorabile giornata a Venezia è raccolto in questo video realizzato con i filmati realizzati da tutti i membri del team.

Sul sito ufficiale potete trovare tutte le informazioni su DigitaLife, dove saranno anche pubblicati tutti i video che invierete. Clicca qui per accede sul sito di DigitaLife – Il Film.

Per mandare il vostro filmato, basta seguire le istruzioni in questa semplice scheda: come-partecipare

DIGITALIFE E’ UN PROGETTO ANCHE TUO

È una grande ambizione raccontare il cambiamento con un film. Lo è ancor di più pensare di farlo in modo collettivo, corale, partecipato. DigitaLife sarà infatti un collage di storie che ci racconterete e che ci potrete fare avere con brevi video. Il nostro lavoro è organizzare tutto questo, raccontarlo e poi costruire l’opera grazie alla regia di Francesco Raganato.

Il digitale ha cambiato le nostre vite in profondità. Coglietene attimi, momenti, esperienze. Pensate a ciò che vi piace, vi preoccupa, vi entusiasma, vi spaventa. Anche le piccole cose quotidiane e non per forza i grandi progetti. Ognuno di noi vive, vede, ascolta storie che hanno a che fare con il digitale.

Raccontatelo. È un’azione importante per tutti noi e ci aiuterà a conoscere di più e a riflettere su cosa è successo, succede e succederà.