I dipendenti Timberland “riparano” l’Isolino Virginia

E’ stata una giornata speciale quella di oggi, 28 settembre, per quasi 50 giovani dipendenti della VF – Timberland di Stabio. Si sono trovati infatti, di buon’ora, sul pontile di Biandronno per vivere alcune ore di volontariato d’impresa all’Isolino Virginia.

Il 18 agosto scorso una tromba d’aria ha inflitto profonde ferite all’isola, mutando il suo aspetto e rendendola in buona parte inaccessibile ai visitatori per ragioni di sicurezza. Diciotto alberi sono caduti in una manciata di minuti, in poche centinaia di metri quadri, distruggendo anche il gazebo di muratura del 1950.

In questo contesto si inserisce la giornata di Timberland. Cinque squadre di lavoro per gli oltre 40 dipendenti con compiti molto precisi: tagliare, raccogliere e accatastare rami e tronchi, occuparsi del riordino dell’area e della manutenzione del verde (taglio erba, rastrellamento), con la preziosa consulenza della Floricoltura Bruschi, con lo scopo di rimettere tutto in ordine in tempo per la riapertura al pubblico dell’Isolino, in occasione del festival Nature Urbane, che ha inizio a Varese il 29 settembre.

Quella di oggi, tra l’altro, era una giornata in più, organizzata dai capi della sezione retail per fare quello che si chiama “Team building”: per rafforzare lo spirito di gruppo tra gli appartenenti a quella parte dell’azienda, relativa al retail, al marketing e al digital. I partecipanti arrivavano da diversi punti d’Europa: svedesi, spagnoli, francesi e americani. E l’età media era in linea con quella dell’azienda di Stabio, che conta tra i 700 e gli 800 lavoratori: 32 anni.

Alla fine delle sei ore di lavoro, pranzo-merenda a buffet nel ristorante dell’Isolino: e per loro ha preparato tutto Francesco Testa, il noto chef del “Tana d’Orso” di Mustonate e gestore anche del ristorante dell’isola.

40 ORE DI VOLONTARIATO PAGATO ALL’ANNO: IL “REGALO” DI TIMBERLAND PER LA CRESCITA DEI DIPENDENTI

Per i giovani dipendenti di Timberland il volontariato non è una novità. La VF Corporation, proprietaria del brand Timberland, fa della sostenibilità sociale e ambientale un fiore all’occhiello, con progetti mirati anche ai loro lavoratori.

Compie 25 anni quest’anno, per esempio, il programma internazionale “Path of Service” di Timberland, che dal 1992 permette ad ogni impiegato dell’azienda di disporre di 40 ore annuali retribuite da dedicare ad azioni di volontariato a livello locale, con l’organizzazione e realizzazione di vari appuntamenti annuali a livello globale, tra i quali spiccano l’ ”Earth Day” di aprile, a sostegno di progetti ambientali e il “Serv-a-Paaloza” di ottobre, a sostegno di iniziative sociali.

Proprio nell’ambito di “Serv-a-Paaloza”, nel 2014 il Centro Gulliver ha già ospitato 50 dipendenti Timberland per una giornata di volontariato aziendale all’interno delle proprie Comunità di via Albani e di Bregazzana e il prossimo mese di ottobre ospiterà altrettanti dipendenti per sistemare l’area outdoor di Bregazzana per allestire un’area sportiva da dedicare agli Ospiti delle Comunità.

VOLONTARIATO D’AZIENDA, AL GULLIVER E’ DI CASA

Oramai al Centro Gulliver non è raro incontrare dipendenti di Aziende del territorio che scelgono di dedicare del tempo per lavorare nelle Comunità di via Albani o di Bregazzana.

Oppure all’Isolino Virginia, che dal 2015 è in gestione proprio al Centro Varesino ed è luogo per progetti di reinserimento socio-lavorativo: sono gli Ospiti del Centro Gulliver abitualmente ad occuparsi della manutenzione del verde e di semplici attività legate al museo (aperture, chiusure e pulizie). Ma, in casi come questi, a loro si affiancano anche grandi aziende, come Timberland appunto, o Ubi banca.