Disabilità: ausili su misura? Si può fare

Foto varie

Ausili per la disabilità fatti su misura: se ne parla il 7 ottobre a Varese (Sala Verde Cesvov, via Brambilla 15 ore 9,30 – 12,30) per vedere da vicino come impugnature, forchette, penne e tanto altro ancora oggi si possono modellare sulle difficoltà specifiche di chi è disabile o ha un bisogno speciale. Due saranno le case history locali illustrate durante la mattina e che hanno alle spalle un percorso avviato nei mesi scorsi proprio dal Centro di Servizi di Varese con alcune associazioni del territorio. Una sperimentazione che chiama in causa l’innovazione sociale e che è unica nel suo genere tanto da attirare l’attenzione di molti osservatori da tutta la Lombardia che si sono iscritti all’evento.

L’obiettivo del Centro di Servizi è stato quello di fare in modo che le associazioni potessero conoscere le potenzialità offerte dalla stampa 3D in fatto di prototipazione, ovvero la possibilità di creare oggetti singolari e unici capaci di rispondere ai bisogni specifici in modo migliore rispetto agli ausili standardizzati. È evidente inoltre che oggi la crescita del volontariato passa anche dalla creazione di un dialogo con il settore profit come è accaduto in questo caso dove si sono poi attivate delle relazioni dirette tra stampatore, terapista e soggetti interessati a sperimentare nuove soluzioni.

A far scattare l’idea è stato l’incontro, avvenuto all’interno di VitaminaC (hub sociale del lavoro condiviso aperto presso gli spazi del Cesvov) con uno stampatore 3D e con un terapista occupazionale che hanno accettato di sedersi a un tavolo con alcune associazioni e familiari di persone con disabilità o con bisogni speciali.

Da qui si sono sviluppati due differenti percorsi che hanno portato alla creazione, attraverso la stampa 3D, di ausili speciali appositamente studiati grazie all’intervento del terapista occupazionale. Durante la mattinata di sabato 7 ottobre saranno presentati questi ausili e saranno presenti le associazioni di volontariato del territorio che fin dall’inizio hanno seguito questo percorso.

L’incontro è aperto al pubblico, ma ha posti limitati per cui è necessaria l’iscrizione (dal sito www.cesvov.it)