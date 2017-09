Disaronno “veste” Missoni e lancia un nuovo cocktail

Vent’anni alla direzione artistica della famosa casa di moda italiana Missoni: Angela Missoni celebra il ventennale, al termine della Milano Fashion Week, con un’indimenticabile party alla Fabbrica Orobia e un’originale novità.

La serata è stata infatti l’occasione per svelare e presentare la nuovissima bottiglia in edizione limita Disaronno Wears Missoni, realizzata in collaborazione con il liquore italiano più bevuto nel mondo. Il progetto Icon è nato 5 anni fa sotto la direzione artistica di Vogue Italia.

L’iconica bottiglia Disaronno dal tappo quadrato si veste con le inconfondibili righe a zig zag tipiche del brand Missoni, declinate attraverso note calde di colore come quello del liquore, che si intravede nelle trasparenze divenendo parte del design stesso. Un prezioso oggetto da collezione, regalo perfetto per tutti i fashion addicted che anche a Natale non sanno rinunciare all’inconfondibile gusto di Disaronno.

Per festeggiare l’evento è stato creato Disaronno Special Angela20. Il delizioso cocktail che mescola il gusto di Disaronno con vodka, ginger beer e succo di limone.