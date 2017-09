Disservizi postali, arriva un’interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico

Foto varie

Troppi disservizi, continue lamentele per la posta che non arriva, e l’avvicinarsi del “nodo” di dicembre, un collo d’imbuto che porterà i disagi lamentati da diversi comuni della provincia di Varese ad aumentare in vista dell’incremento del traffico dei pacchi postali.

Così l’onorevole Angelo Senaldi assieme a due colleghi di partito – il Pd – ha preso carta e penna e ha depositato un’interrogazione a risposta in commissione per sapere cosa il Governo voglia fare per migliorare la situazione.

«Nonostante le rassicurazioni ricevute da Poste Italiane in due occasioni, una alla Camera e una al centro smistamento di Roserio, competente per la Lombardia nord occidentale, i disservizi nella consegna della corrispondenza si sono ripetuti nel corso dell’estate in diverse province, inclusa quella di Varese», scrive Angelo Senaldi.

«Le soluzioni prospettate in primavera (adozione di un nuovo sistema per la gestione dei plichi e assunzione di personale) non hanno dato i risultati sperati – continua il parlamentare . I disagi potrebbero ripetersi a dicembre, quando sono fissate numerose scadenze di pagamenti e aumentano le spedizioni di pacchi»

«Per questo, – conclude Senaldi – con i deputati Alfredo Bazoli e Gianmario Fragomeli, ho presentato una nuova interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al quale chiedo se sia al corrente della situazione, se il contratto di servizio sia rispettato e se si intenda prendere provvedimenti nel caso emergano delle mancanze. L’iniziativa rientra fra quelle intraprese sul tema dal Partito Democratico a ogni livello, dal locale al nazionale, e si aggiunge alla richiesta di un incontro con Poste Italiane che, con tutta probabilità, si terrà nei prossimi giorni»